تصویب قطعنامه ضد ایرانی/ادامه تهدیدهای اسرائیل علیه غزه

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن :
- ارتش اسرائیل پس از پنج روز و در حالی که 118 کشته در این منطقه به جا گذاشت، نوارغزه را ترک کرد.
- شورای امنیت، تحریم ایران را با ایجاد ممنوعیت سفر برای 13 مسئول و اضافه کردن 13 شرکت به فهرست سیاه تحریمهای اقتصادی، تشدید کرد.
- وزیران امور خارجه کشورهای عربی برای بررسی اوضاع غزه، فردا نشستی را در قاهره برگزار می کند.
القدس العربی چاپ لندن :
- اسرائیل از غزه عقب نشینی کرد. حماس پیروزی خود را اعلام و به حملات موشکی ادامه می دهد.
- تل آویو، غزه را به حملات جدید پس از سفر رایس به منطقه تهدید کرد.
- شورای امنیت تحریمها بر ضد ایران را تشدید کرد.
- احمدی نژاد با درخواست خروج نیروهای بیگانه از عراق، به سفر خود به این کشور پایان داد.
الحیات چاپ لندن:
- اسرائیل از غزه عقب نشینی و این منطقه را به تشدید حملات تهدید می کند.
- احمدی نژاد در کاظمین نماز خواند و اهالی اعظمیه بر ضد وی تظاهرات کردند.
- عمرو موسی پیش از برگزاری انتخاب رئیس جمهوری لبنان در تاریخ 11 مارس، بار دیگر گروههای لبنانی را با یکدیگر جمع خواهد کرد.
الاهرام چاپ مصر:
- تداوم حملات هوایی و بمباران زمینی و دریایی اسرائیل با وجود پایان عملیات نظامی در غزه
- شورای امنیت قطعنامه جدید تحریمها بر ضد ایران را تصویب کرد.
- نشست فوق العاده اتحادیه عرب در قاهره برای بررسی مسائل عربی
السفیر چاپ لبنان :
- اسرائیل نسل کشی در غزه را به خاطر اینکه رایس سفر آرامی به منطقه داشته باشد، متوقف کرد.
- شورای امنیت برای سومین بار: با ایران با تحریم تعامل خواهد شد.
الوطن چاپ عربستان سعودی:
- شورای امنیت قطعنامه جدیدی برای تشدید تحریمها بر ضد ایران تصویب کرد.
-116 کشته از جمله 22 کودک و 12 زن؛ حاصل تجاوز اسرائیل به غزه
- آمریکا ایران را به حمایت از شبه نظامیان غیر قانونی در عراق متهم کرد.
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