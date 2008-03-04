تصویب قطعنامه ضد ایرانی/ادامه تهدیدهای اسرائیل علیه غزه

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن :

- ارتش اسرائیل پس از پنج روز و در حالی که 118 کشته در این منطقه به جا گذاشت، نوارغزه را ترک کرد.

- شورای امنیت، تحریم ایران را با ایجاد ممنوعیت سفر برای 13 مسئول و اضافه کردن 13 شرکت به فهرست سیاه تحریمهای اقتصادی، تشدید کرد.

- وزیران امور خارجه کشورهای عربی برای بررسی اوضاع غزه، فردا نشستی را در قاهره برگزار می کند.

القدس العربی چاپ لندن :

- اسرائیل از غزه عقب نشینی کرد. حماس پیروزی خود را اعلام و به حملات موشکی ادامه می دهد.

- تل آویو، غزه را به حملات جدید پس از سفر رایس به منطقه تهدید کرد.

- شورای امنیت تحریمها بر ضد ایران را تشدید کرد.

- احمدی نژاد با درخواست خروج نیروهای بیگانه از عراق، به سفر خود به این کشور پایان داد.

الحیات چاپ لندن:

- اسرائیل از غزه عقب نشینی و این منطقه را به تشدید حملات تهدید می کند.

- احمدی نژاد در کاظمین نماز خواند و اهالی اعظمیه بر ضد وی تظاهرات کردند.

- عمرو موسی پیش از برگزاری انتخاب رئیس جمهوری لبنان در تاریخ 11 مارس، بار دیگر گروههای لبنانی را با یکدیگر جمع خواهد کرد.

الاهرام چاپ مصر:

- تداوم حملات هوایی و بمباران زمینی و دریایی اسرائیل با وجود پایان عملیات نظامی در غزه

- شورای امنیت قطعنامه جدید تحریمها بر ضد ایران را تصویب کرد.

- نشست فوق العاده اتحادیه عرب در قاهره برای بررسی مسائل عربی

السفیر چاپ لبنان :

- اسرائیل نسل کشی در غزه را به خاطر اینکه رایس سفر آرامی به منطقه داشته باشد، متوقف کرد.

- شورای امنیت برای سومین بار: با ایران با تحریم تعامل خواهد شد.

الوطن چاپ عربستان سعودی:

- شورای امنیت قطعنامه جدیدی برای تشدید تحریمها بر ضد ایران تصویب کرد.

-116 کشته از جمله 22 کودک و 12 زن؛ حاصل تجاوز اسرائیل به غزه

- آمریکا ایران را به حمایت از شبه نظامیان غیر قانونی در عراق متهم کرد.