فراخوان اتحادیه تکواندو آسیا برای حضور در مسابقات قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر ، سایت رسمی اتحادیه تکواندو آسیا اعلام کرد این مسابقات طی روزهای 26 تا28 آوریل (هفتم تا نهم) اردیبهشت ماه 87 در شهر " ژنگ ژو" چین برگزار خواهد شد .

در دعوتنامه ارسالی اتحادیه تکواندو آسیا آمده است که این دوره از مسابقات به دلیل نزدیکی به رقابت های المپیک پکن از اهمیت فوق العاده ای برای تمام کشورها برخوردار است که انتظار می رود تمام تیم ها با قدرت کامل در میدان مبارزه حضور یابند.

دراین دعوتنامه با تاکید بر جمله "تیم قدرتمند شما" بیش از پیش تیم های مدعی آسیا چون کره جنوبی، ایران، چین تایپه، اردن و... رابه حضوری شایسته در "ژنگ ژو" ترغیب کرده است.

رقابت های تکواندو قهرمانی اروپا نیز دو هفته پیش از برگزاری مسابقات قهرمان آسیا طی روزهای 22 تا 25 فروردین در رم ایتالیا برگزار می شود .