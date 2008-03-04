رئیس جهاد دانشگاهی در گفتگو با مهر خبر داد: نهایی شدن شاخصهای فناوری کشور در اردیبهشت ماه / تعیین راهبردهای فناوری

دکتر حمید رضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر در بیان وظایف کمیته فناوری نقشه جامع علمی کشور گفت: ارزیابی وضعیت موجود فناوری کشور، ارزیابی نظام موجود و ترسیم نظام مطلوب توسعه فناوری و نوآوری در کشور، تعیین الزامات زیر ساختی مورد نیاز، تعیین اصول و معیارهای اولویت گذاری فناوری، ترسیم وضعیت مطلوب فناوری کشور و ارائه راهبردهای مبتنی بر آینده پژوهش از وظایف کمیته فناوری نقشه جامع علمی کشور است.

مسئول کمیته فناوری نقشه جامع علمی کشور افزود: در هر کدام از 5 زمینه ای که مسئولیت آن بر عهده کمیته فناوری گذاشته شده است شاخصهای ارزیابی وضعیت موجود فناوری کشور و شاخصهایی که وضعیت مطلوب فناوری کشور را نشان می دهند، مشخص شده است. به طور قطع باید در این ارزیابیها وضعیت رقبای خودمان را در کشورهای همسایه و همچنین وضعیت فناوری در دنیا را بسنجیم و وضعیت مطلوب را نیز بر اساس مقایسه تعیین کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر این شاخصه ها تعیین شده و افرادی که باید در هر کدام از این حوزه ها فعالیت داشته باشند، مشخص شده اند. یک کمیته دیگر در داخل کارگروه نیز به صورت موازی این کار را عهده دار خواهد شد.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه مقرر شده است نقشه جامع علمی کشور محوریت توسعه کشور بر اساس علم و فناوری ایرانی را برنامه ریزی کند، یادآور شد: علت اصلی تاسیس جهاد دانشگاهی از آغاز این بود که اثبات کند جوان ایرانی می تواند علم و فکر و فناوری تولید کند. در حال حاضر نیز علاوه بر تولید فکر و علم جایگاه دیگری نیز برای خود پیدا کرده و آن کاربردی کردن فناوری است و بیشترین موفقیت جهاد دانشگاهی در این بخش بوده است.

حمید رضا طیبی افزود: جهاد دانشگاهی به صورت غیر مستقیم مسئول بخش فناوری نقشه جامع علمی کشور است. رئیس جهاد دانشگاهی مسئول کمیته فناوری نقش جامع علمی کشور است اما این انتخاب بر اساس سابقه جهاد دانشگاهی در تولید فناوری حاصل شده است ولی در سایر کمیته ها نیز از توانمندی های جهاد دانشگاهی به شکل مطلوبی استفاده می شود.

مسئول کمیته فناوری نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر اینکه تهیه مبانی نظری نقشه از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: تنها هدفمان این نیست که بخواهیم به هر قیمتی به علم و فناوری دست پیدا کنیم. ما علم و فناوری را در خدمت رستگاری جامعه بشری می خواهیم که در این راستا پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی در تهیه مبانی نقشه جامع علمی کشور نقش بسیار مهمی دارد و در کمیته علوم انسانی نقشه جامع علمی کشور بسیار فعال است.