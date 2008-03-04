دکتر بهمن جوادی مسئول مرکز تحقیقات پردازشهای فوق سریع دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مهمترین هدف مرکز تحقیقات پردازشهای فوق سریع، توسعه سیستمهای ابررایانه در جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی کشور و در نهایت توسعه صنعت ابررایانه در ایران است که در راستای این هدف و به پیشنهاد معاونت فناوری ریاست جمهوری اولین مرکز ساخت و تحقیق ابررایانه در کشور ایجاد می شود.

وی اضافه کرد : این مرکز با پشتوانه تجارب تحقیقات علمی و کاربردی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه پردازش موازی در جهت پاسخگویی به نیاز مراکز تحقیقاتی و صنعتی به سیستمهای پردازش سریع، آمادگی ارائه خدماتی همچون مشاوره و راه حل برای تسریع اجرای برنامه‌های کاربردی، نصب و راه اندازی سیستمهای ابررایانه‌ای کلاستر چند منظوره و تغییر در برنامه‌های کاربردی به منظور اجرا بر روی سیستمهای پردازش موازی و یا تولید برنامه‌های کاربردی جدید را دارد.

دکتر جوادی اضافه کرد: در 15 دی ماه سال جاری معاونت فناوری ریاست جمهوری پیشنهاد تاسیس و ساخت مرکز ملی ابر رایانه را به تمام دانشکده های فنی سراسر کشور ارسال و خواستار ارائه نظرات و پیشنهادهای آنها شد.

وی افزود: تا پایان دی ماه هم تمامی نظرات دانشگاه به دفتر این سازمان ارسال شد و در حال حاضر معاونت فناوری ریاست جمهوری در حال بررسی نظرات و پیشنهادها، همچنین تخصیص بودجه، نوع ساختمان مرکز و محل ایجاد آن است.

مسئول مرکز تحقیقات پردازشهای فوق سریع دانشگاه امیرکبیر در ادامه به زمان بهره وری از این مرکز اشاره کرد و گفت: اولین مرکز ملی ابررایانه کشور در شهر تهران ساخته خواهد شد. همچنین فاز اول آن در سال 87 به بهره برداری می رسد و فازهای بعدی در سال 88 تکمیل و به پایان خواهد رسید. در ضمن بعد از شهر تهران در دیگر مراکز استانهای کشور مراکز ملی ابر رایانه دایر خواهد شد.

دکتر جوادی اظهار داشت : متولی این مرکز معاونت فناوری ریاست جمهوری خواهد بود و اجرای آن به عهده ما و دیگر دانشگاههای فنی خواهد بود که قطعا چندین دانشگاه همزمان با هم باید به عنوان مجری این مرکز باشند.

مسئول مرکز تحقیقات پردازشهای فوق سریع دانشگاه امیرکبیر در ادامه سخنان خود با مهر به دریافت جایزه جشنواره بین‌المللی خوارزمی در بهمن سال 86 در زمینه ساخت ابر رایانه اشاره کرد و گفت: پروژه «طراحی و ساخت ابررایانه‌ با فناوری کلاستر» از طرف مرکز تحقیقات پردازشهای فوق سریع دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی رتبه دوم پژوهشهای کاربردی را کسب کرد. همچنین همزمان با جشنواره خوارزمی جایزه اول ISESCO (سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی) به این طرح تعلق گرفت.

وی اظهار داشت : دانش طراحی و ساخت ابررایانه به روش کلاستر یک دستاورد بسیار مهم و جزو معدود فناوریهایی است که نقش کلیدی بازی می‌کند چرا که ابررایانه می‌تواند به عنوان یک ابزار راهبردی در جهت توسعه و پیشرفت سایر شاخه‌های علمی و مهندسی به کار رود و در حقیقت بدون این ابزار، حل بسیاری از مسایل پیچیده علمی و فنی غیرممکن و یا بسیار مشکل خواهد بود.

دکتر جوادی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات پردازشهای فوق سریع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با پشتوانه 15 سال تجربه در زمینه طراحی و ساخت سیستمهای پردازش موازی و بهره گیری از متخصصان نخبه داخلی به دانش فنی ساخت ابررایانه‌های کلاستر دست یافته که بستر مناسبی را جهت رشد و شکوفایی صنایع و مراکز تحقیقاتی پیشرفته فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد : همچنین به طور کلی جنبه‌های مختلف علمی و فنی در این رابطه شامل معماری سیستم، تصویر یکپارچه سیستم، ورودی / خروجی موازی، قابلیت دسترسی بالا، امنیت سیستم، سیستم عامل، مدیریت سخت‌افزاری، ابزارهای برنامه نویسی موازی، انتشار مقالات علمی در مجلات و کنفرانسهای معتبر بین المللی گواهی بر ارزش علمی فعالیتهای مذکور است.

طرح برگزیده شده در جشنواره شامل سه پروژه بود: «سیستم AUTCluster با 32 پردازنده»، «سیستم پردازش موازی برای نرم ‌افزار IMAPP»، « ابررایانه کلاستر برای سازمان هواشناسی کشور» که حاصل آخرین پروژه، طراحی و ساخت یک سیستم کلاستر با 216 هسته پردازشی و حداکثر توان پردازشی 860 میلیارد عمل در ثانیه است. همچنین در حال حاضر این سیستم قویترین ابررایانه موجود در ایران و قدرتمندترین ابررایانه ساخته شده در خاورمیانه است.