افزایش تولید داخلی نرم افزار / اعزام متخصص برای آموزش تولید نرم افزار

محمد رضا طلایی در گفگو با خبرنگار مهر گفت : با ایجاد مرکز ارزیابی استاندارد نرم افزار در کشور یکی از معضلات بزرگ این صنعت که عدم رعایت استاندارد بود، حل شده و تولید داخل گسترش قابل توجهی پیدا خواهد یافت.

وی اضافه کرد: با افزایش کیفیت تولید داخلی نرم افزار و رعایت استانداردهای موجود، صادرات هم افزایش قابل توجهی پیدا می کند چرا که دیگر کشورها هم با اطمینان کامل از تولیدات ما استفاده می کنند.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اضافه کرد: در حال حاضر اتحادیه تولید کنندگان نرم افزار درگیر شرکت در نمایشگاه سبیت آلمان است و در صدد است که بعد از برگزاری این نمایشگاه همکاری خود را با مرکز ارزیابی استاندارد نرم افزار اعلام کند.

وی با اشاره به شرکت این اتحادیه در نمایشگاه سبیت آلمان گفت: اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار و چند شرکت دیگر فعال در این حوزه از 4 مارچ تا 9 مارچ (14 تا 19 اسفند ماه جاری) در نمایشگاه سبیت آلمان حضور خواهد یافت.

وی افزود: اتحادیه در این نمایشگاه در کنار سازمان توسعه تجارت کشور، شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی غرفه ای به طول 67 متر دارد.

طلایی خاطر نشان کرد: این اولین بار است که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی به این شکل در یک نمایشگاه فناوری در یک کشور دیگر حضور می یابند.

وی به برنامه های اتحادیه در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه محصولات برگزیده جشنواره دیجیتال معرفی و در معرض بازدید قرار می گیرد. همچنین امیدواریم با حضور منسجم بتوانیم به درستی امکانات و محصولات ایرانی را به جهانیان معرفی کنیم.

نائب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار با اشاره به متولی گری سازمان توسعه تجارت جهانی در این نمایشگاه افزود: این سازمان علاوه بر متولی گری در نمایشگاه هم حضور دارد.

طلایی اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار در نظر دارد طبق یک برنامه ریزی مناسب در 6 ماهه اول سال 87 چند تن از اعضای خود را جهت دستیابی به دانش تولید نرم افزار در دیگر کشورها و چگونگی توسعه این صنعت در کشور به خارج اعزام کند که متعاقبا برنامه های دیگر اتحادیه اعلام خواهد شد.