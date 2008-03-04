به گزارش خبرگزاری مهر، "مرد‌ی که کشتمش: گزید‌ه د‌استان‌های کوتاه آمریکا" تازه ‌ترین اثر از مجموعه‌ پنج جلد‌ی "د‌استان‌های پنج قاره" است که اسد‌الله امرایی کار انتخاب و ترجمه‌ آن را برعهد‌ه د‌اشته‌ است. این کتاب را نشر افراز راهی بازار کتاب کرد‌ه است.

این کتاب گزیده‌ای از داستان‌های وودی آلن، پرل. س. باک، جیسن براون، ویلیام لایچاک، جویس کرول اوتس، لنگستون هیوز، برنارد مالامور، تیم اوبرایان، ریچارد فورد، ریک دومارینس، ریچارد براتیگان و... است.

داستان‌های "افاده‌ای‌ها" از وودی آلن، "صبح کریسمس" از س. باک، "اندوخته" از جیسن براون، "یک مشت افسانه" از ویلیام لایچاک، "دعا در روز جمعه" از ایروین شاو، "ریاست جمهوری شاهانه" نوشته جویس کرول اوتس، "گروه فشار" از ویکتور شیف، "استاد" از تد هیوز، "پسرم قاتل است" از برنارد مالامور، "لنگه چرخی در بیابان و مهتاب روی تاب‌های خالی" از کرول، "مردی که کشتمش" نوشته اوبرایان، "کمونیست" از مورد، "نفوذی" از دومارنیس، "دریچه‌های محل" از ریچارد براتیگان، "اول تو، آلفونس عزیزم" نوشته شرلی جکسون، "سنگینی" از لویت، "او" از کاترین آن پورتر و "یک روز سرد" نوشته ساروبان از جمله داستانهای کتاب هستند.

نشست نقد‌ و بررسی "مردی که کشتمش" ساعت 17 روز چهارشنبه 15 اسفند با حضور مترجم اثر، علی عبداللهی و برخی از نویسند‌گان، مترجمان و منتقد‌ان در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان وحید‌ نظری، کوچه‌ افشار، شماره چهار، واحد‌ پنج برگزار می شود.