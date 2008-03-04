ترکیب تیم تکواندو امید 25 اسفندماه مشخص می شود

بیژن مغانلو سرمربی تیم تکواندو امید در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: قرار است نفرات حاضر در اردوی تیم ملی امید به همراه برخی نفرات شاخص لیگ و نفراتی که از سوی کادر فنی تیم ملی بزرگسالان معرفی می شوند 25 اسفندماه در رقابتهای انتخابی شرکت کنند.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه قصد داریم فرصت حضور در ترکیب تیم ملی را برای تمام مدعیان فراهم کنیم مسابقات در8 وزن برگزار می شود ولی چون تنها در 6 وزن امکان اعزام تیم را داریم بعد از پایان مسابقات در همان تاریخ 25 اسفندماه کمیته فنی از میان نفرات برتر 6 نفراصلی را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا انتخاب خواهد کرد.

سرمربی تیم امید در مورد حضور نفراتی چون طالبی، نصر و معتمد گفت: این نفرات مورد نظر کادر فنی تیم ملی بزرگسالان هستند ولی باید در رقابتهای انتخابی شرکت کنند و در صورت عملکرد مثبت به تیم ملی راه پیدا کنند.

مغانلو در پایان تنها مشکل تیم امید را نداشتن "هوگو الکترونیکی" عنوان داشت و افزود: همیشه اولین تجربه با من است. همانند حضور تیم ملی نوجوانان در اولین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا ، در این دوره هم برای اولین بار "هوگو الکترونیکی" مورد استفاده قرار می گیرد که هنوز موفق به تهیه آن نشدیم که امیدوارم مسئولان فدراسیون جهت استفاده در تمرینات برای ما تهیه کنند.