63 درصد مشتریان از فروش بلیتهای نوروزی 87 رضایت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجا، طی این نظر سنجی که به سفارش این شرکت توسط یکی از مراکز معتبر سنجش افکار در مراکز فروش بلیت 17 شهر منتخب کشور انجام شده میزان رضایت مندی از نحوه اطلاع رسانی در زمینه فروش بلیت 66 درصد ، از دسترسی آسان به بلیت 70 درصد و رضایت مندی از اشتیاق و تلاش کارکنان برای پاسخگویی به مراجعه کنندگان 25/76 درصد بوده است.

طبق این گزارش بیشترین میانگین رضایت کلی مشتریان از وضعیت فروش بلیت نوروزی 87 در شهر یزد با 25/85 درصد و رضایت مندی متقاضیان بلیت در تهران 62 درصد بوده است.

بر این اساس 3/66 درصد مردم از طریق رسانه ملی ، 3/16 درصد از طریق دوستان، 5/11 درصد از طریق روزنامه و 9/5 درصداز طریق سایر روش ها از فروش بلیت های نوروزی اطلاع یافته اند که 65 درصد آنها زمان اطلاع رسانی را به موقع، 10 درصد و دیر و 23 درصد زود دانسته اند.

بر همین اساس 62 درصد از مردم ترجیح می دهند بلیت خود را از طریق مراجعه مستقیم به مراکز فروش بلیت و 38 درصد که عمدتا دارای تحصیلات کارشناسی به بالا بودند از طریق اینترنت تهیه نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به فروش سه روزه بلیتهای نوروزی87 در تاریخ 23 ، 24 و 25 دی ماه 86 همچنین تقسیم بندی مسیرها، به طور میانگین رضایت در روز اول ( محورهای شمال ، شمال غرب و آذربایجان ) 25/72 درصد ، روز دوم ( جنوب و جنوب شرق ) 25/67 درصد و روز سوم ( مسیرهای منتهی به مشهد ) حدود 60 درصد بوده است که تقاضای بسیار زیاد برای مسیر زیارتی مشهد و کمبود ظرفیت در این محور از دلایل رضایت کمتر در روز سوم بوده است.

بنابراین گزارش 70 درصد از مشتریان خرید بلیت، در مرتبه اول راحتی و آسایش سفر با قطار و در مرتبه دوم ایمنی را مهمترین دلیل انتخاب قطار برای مسافرت اعلام کرده اند. این نظر سنجی حاکی است ارزانی بلیت در مقابل کیفیت خدمات اولویت پایین تری داشته است.

بر اساس نتایج این نظر سنجی ، نظرات مشتریان در تمام ابعاد فرآیند فروش و عرضه ی بلیت در ناحیه رضایت مندی قرار دارد که نتیجه مقررات و اعمال نظارت جدی در روزهای فروش نوروزی بوده است.بخش دیگری از این نظر سنجی که به نظرات نمایندگی های کل فروش ، مدیران آژانس ها و متصدیان فروش بلیت در سراسر کشور اختصاص داشت به ترتیب با میانگین 75 ، 70 و 68 درصد از فعالیت های صورت گرفته و همکاری های فی مابین رضایت داشتند.