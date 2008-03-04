علاج واقعه بعد از وقوع باید کرد! ؛ خطر در کمین اتوبوسهای گازسوز

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سید حمیدرضا طباطبایی از احتمال خطر انفجار مخازن سوخت 800 اتوبوس گازسوز به واسطه انجام نشدن تست فنی این مخازن در طول سالهای گذشته خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: 800 دستگاه از مجموع 2750 اتوبوس گازسوز شرکت واحد مدت ها است که از زمان تست فنی مخازن آنها گذشته و علیرغم پیگیری های مستمر شرکت واحد هنوز هیچ پاسخ روشنی را در این زمینه دریافت نکرده و نمی دانیم چه نهادی متولی تست مخازن سوخت اتوبوسهای گازسوز است.

معاون فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین تأکید کرده بود : کوتاهی در تست فنی مخازن سوخت اتوبوسها ، خطر انفجار این مخازن و به دنبال آن حادثه ای جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت که در نتیجه تمامی تلاش های چند ساله در خصوص گاز سوز کردن خودروها را به هدر می دهد.

طباطبایی گفته بود : حتی اگر اتوبوسهای گازسوز هیچ فعالیتی هم نداشته باشند باید هر5 سال تست های مختلف فنی بر روی مخازن سوختشان صورت بگیرید که هم اکنون زمان تست 800 اتوبوس گازسوز گذشته و ادامه این روند شمار این اتوبوسها را نیز افزایش می دهد.

وی وزارت کشور را مسئول تست فنی اتوبوسهای گازسوز عنوان کرده و گفته بود : بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در دولت نهم صورت گرفته وزارت کشور مسئول تست فنی مخازن سوخت اتوبوسها و حتی تاکسی ها است و نمایندگان رئیس جمهور نیز این مسئله را تأیید نموده اند ولی با این همه علیرغم رایزنی های صورت گرفته و پیگریهای 2-3 ساله، هیچ پاسخی را دریافت نکرده ایم.

معاون فنی شرکت واحد با اشاره به هزینه بالای تست فنی مخازن سوخت اتوبوسها ، بهای هر دستگاه تست مخازن سوخت خودروها را 500 تا 600 میلیون تومان و هرتست فنی را نیز حدود 400 هزار تومان اعلام و تأکید کرده بود وقتی اولین خودروی گازسوز وارد شبکه شد باید برای این موضوع فکر لازم از قبل انجام می گرفت.

طباطبایی ضمن انتقاد از کیفیت پایین اتوبوسهای تولید داخل تصریح کرده بود : زمانیکه یک اتوبوس بی کیفیت داخلی با هزینه ای معادل 100 تا 120 میلیون تومان توسط وزارت کشور خریداری می شود ، منطقی است که برای هزینه تست مخازن سوخت اتوبوسها نیز اقدامات لازم انجام بگیرد چراکه با وقوع یک حادثه اعتماد مردم و بسیاری از فعالیت های مطلوبی که در زمینه گازسوز کردن خودروها صورت گرفته ، خدشه دار خواهد شد.

در همین حال یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد : سازمان شهرداری ها و دهیاریهای وزارت کشور طی نامه ای رسمی انجام تست دوره ای مخازن CNG اتوبوسهای شرکت واحد را بر عهده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور نهاده است.

در نامه فوق که از سوی اسدلله کریمی معاون سازمان شهرداریها در بهمن ماه سال جاری به مهندس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارسال شده تکلیف تست دوره ای مخازن CNG اتوبوسهای گازسوز را بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 86 کشور متوجه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دانسته است.

در این نامه بر حساسیت موضوع تأکید و احتمال بروز حوادث غیر قابل جبران در سطح شهر به دلیل نقص فنی مخازن یادآوری شده است.

و البته در این بین طاهری مدیرروابط عمومی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به خبرنگار مهر گفت : این شرکت هیچ مسئولیتی را در این زمینه ندارد و بر اساس قانون کلیه امور مربوط به خودروهای گازسوز به شرکت ملی گاز واگذار شده است.

پس از پیگیری مسائل فوق سید مجتبی شفیعی مدیرکل حمل و نقل شهری سازمان شهرداری ها در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : تست مخزن سوخت کمتر از 1000 اتوبوس گاز سوز شهری که دوره تست آنها گذشته است از ابتدای سال آینده آغاز می شود.

سید مجتبی شفیعی تأکید کرده است : هم اکنون دوره تست مخازن سوخت کمتر از 1000 اتوبوس گاز سوز که اغلب در تهران قرار دارند ، گذشته است و طبق مصوبه هیئت دولت و نمایندگان ویژه رئیس جمهور ، وزارت نفت مسئولیت این امر را بر عهده دارد و سازمان شهرداری ها با توجه به وظایف خود و هماهنگی با شهرداریهای کل کشور پیگیریهای مستمر را با مسئولان وزارت نفت و ستاد تبصره 13 انجام داده و به نتایج خوبی هم رسیده است.

مدیر کل حمل ونقل و ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور یاد آور شده است : با هماهنگی صورت گرفته با چند شرکت معتبر و دارای استانداردهای لازم تا پایان سال قرار داد تست مخازن سوخت اتوبوسهای گاز سوز انجام خواهد شد ضمن آنکه بر اساس قانون ، وزارت نفت باید هزینه های مربوطه در این خصوص را پرداخت کند، اما هماهنگی لازم جهت استفاده از منابع ستاد تبصره 13 جهت اجرای هر چه سریعتر این مسئله صورت گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرده است : با انعقاد قرار داد تا انتهای سال، تست فنی مخازن سوخت اتوبوسهای گاز سوز از ابتدای سال آینده آغاز می شود و به دلیل رعایت استانداردها و مسائل فنی ، چاره ای جز صرف این زمان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرغم اظهار نظر و ابراز امیدواری مقام مسئول در وزارت کشور و سابقه موجود در این زمینه به نظر نمی رسد تست فنی مخازن سوخت اتوبوسهای گازسوز لا اقل تا چندین ماه آینده محقق شود و خوشبینانه ترین حالت ممکن در این خصوص می تواند توقف اتوبوسهای گازسوز در پارکینگ های شرکت واحد باشد.

لازم به ذکر است چندی پیش رئیس سازمان شهرداری ها در نامه ای به شهردار تهران عملکرد شهرداری در زمنیه حمل و نقل عمومی را ضعیف دانسته و از ظرفیت پایین جابجایی مسافر توسط ناوگان اتوبوسرانی پایتخت انتقاد کرده بود.

و در پایان مهندس وحید نوروزی ، کارشناس مسائل زیست محیطی در حوزه حمل و نقل با توجه به بررسی سیاست های دولتهای موفق در زمینه استفاده از سوخت گاز در خودروهای شخصی و عمومی معتقد است : اگر ترکیب سیاستها و چگونگی اجرای آنها نامناسب طراحی شود ، به طورناهماهنگ اجرا شود و یا دارای قدرت عمل ضعیفی باشد سیاست گذاریها به هدف نهایی نرسیده و باشکست روبرو خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرده است : با تدبیر و توجه ویژه به تجربیات جهانی ترتیبی اتخاذ شود که چالشهای بسیار مهم و قابل گسترش سوخت CNG در حمل و نقل عمومی رفع گردد تا تجربه تلخ استفاده از LPG در کشور تکرار نشود.