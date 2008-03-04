دولت در بودجه 87 اعتبار خاصی برای زنان در نظر نگرفت

عشرت شایق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتبارات مربوط به زنان در بودجه سال آینده، افزود: بودجه سال 87 کاملا متفاوت با بودجه سالهای گذشته بود و با توجه به ماموریتها و طرحهای مشخص اعتبارات تخصیص یافت و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: اما درارتباط با بودجه زنان ، اعتبار خاصی توسط دولت به مجلس نیامده بود به همین دلیل در اعتبارات سال آینده برای زنان بودجه مشخص و جداگانه ای در نظر گرفته نشده است.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه پیشنهاد از سوی نمایندگان زن مجلس برای برنامه های زنان، تاکید کرد: ما پیشنهاداتی در این رابطه مطرح کردیم اما تعداد نمایندگان زن مجلس تنها 13 نفر است به همین دلیل نمی توانیم کار زیادی انجام دهیم و باید دولت خود در بودجه پیشنهاداتی در این خصوص مطرح می کرد.

شایق گفت: البته بسیاری از اعتبارات برای حفظ بنیان خانواده ، کودکان بی سرپرست ، دانشجویان و ... بطور غیرمستقیم مربوط به زنان می شود اما بطور خاص بودجه ای برای زنان در نظر گرفته نشده است .