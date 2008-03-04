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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۵

حتی یک معلول نیز تا کنون کارت بیمه مکمل دریافت نکرده است

حتی یک معلول نیز تا کنون کارت بیمه مکمل دریافت نکرده است

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان گفت: علیرغم اعلام سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه قرار داد بیمه مکمل منعقد شده ، اما تا کنون حتی یک معلول نیز کارت بیمه مکل خود را دریافت نکرده است.

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با آنکه از خرداد سال 86 خبر بیمه تکمیلی معلولان درکشور منتشر شد و وزیر رفاه نیز قول داد تا معلولان بیمه مکمل دریافت کنند ولی تاکنون حتی یک نفر نیز کارت بیمه مکمل را دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که بهزیستی مکررا اعلام کرده ، قرار داد بمیه مکمل را منعقد شده است .

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: متاسفانه این بیمه فقط شامل بیمه درمانی است و نیاز واقعی معلولان به بیمه تجهیزات می باشد.

وی گفت: متاسفانه خدمات توانبخشی و اختصاصی معلولان مانند گفتار درمانی ، کار درمانی و خدمات مشاوره ای شامل حال بیمه نمی شود و معلولان برای هر جلسه درمانی حداقل بین 10 تا 15 هزار تومان پرداخت می کنند.

محمود نژاد گفت: همچنین مراکز سازمان بهزیستی نیز با توجه به محدود بودن ظرفیتهایشان، ماهیانه حداکثر 2 جلسه خدمات توانبخشی به معلولان ارائه می کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که بهزیستی و وزارت رفاه هرچه سریعتر بیمه خدمات درمانی مکمل معلولان را از مصاحبه های مطبوعاتی بیرون آورده و آن را سریعا عملیاتی نمایند.
کد مطلب 649377

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