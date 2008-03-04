حتی یک معلول نیز تا کنون کارت بیمه مکمل دریافت نکرده است

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با آنکه از خرداد سال 86 خبر بیمه تکمیلی معلولان درکشور منتشر شد و وزیر رفاه نیز قول داد تا معلولان بیمه مکمل دریافت کنند ولی تاکنون حتی یک نفر نیز کارت بیمه مکمل را دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که بهزیستی مکررا اعلام کرده ، قرار داد بمیه مکمل را منعقد شده است .

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: متاسفانه این بیمه فقط شامل بیمه درمانی است و نیاز واقعی معلولان به بیمه تجهیزات می باشد.

وی گفت: متاسفانه خدمات توانبخشی و اختصاصی معلولان مانند گفتار درمانی ، کار درمانی و خدمات مشاوره ای شامل حال بیمه نمی شود و معلولان برای هر جلسه درمانی حداقل بین 10 تا 15 هزار تومان پرداخت می کنند.

محمود نژاد گفت: همچنین مراکز سازمان بهزیستی نیز با توجه به محدود بودن ظرفیتهایشان، ماهیانه حداکثر 2 جلسه خدمات توانبخشی به معلولان ارائه می کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که بهزیستی و وزارت رفاه هرچه سریعتر بیمه خدمات درمانی مکمل معلولان را از مصاحبه های مطبوعاتی بیرون آورده و آن را سریعا عملیاتی نمایند.