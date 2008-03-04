80 درصد بودجه عمرانی کشور در اختیار ایمیدرو

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور وزیر صنایع ومعادن ، جمعی از معاونان ، مدیران ستادی وزارتخانه ، مدیران سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی وشرکتهای تابعه ، مراسم تودیع ومعارفه اعضای هیئت عامل ایمیدرو در محل این سازمان برگزار شد.

علی اکبر محرابیان در این مراسم با اشاره به نقش سازمانهای توسعه ای در تحقق اصل 44 قانون اساسی گفت: حضور این سازمانها در حوزه ها و مناطق محرومی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد به عنوان حمایتگر معنا واقعی پیدا می‌کند.

وزیر صنایع ومعادن بر ضرورت حضور سازمانهای توسعه ای در صنایع نوین و پر ریسک تاکید و تصریح کرد : در این راستا باید با ایجاد زیر ساختهای مناسب زمینه واگذاری به بخش خصوصی را مهیا کنیم.

وی با اشاره به اقدامات سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی در توسعه اقتصادی کشور افزود : از سوی این سازمان 20 هزار میلیارد تومان طرح تعریف شده است که برخی از آنها در مراحل اجرایی است .

محرابیان در ادامه تصریح کرد: هم اینک بیش از 13 هزار میلیارد تومان طرح دراین سازمان در حال اجراست که 80 درصد بودجه عمرانی یکسال کشور را شامل می شود.

وزیر صنایع ومعادن از بهره برداری 34 طرح توسط ایمیدرو تا پایان سال 87 خبر داد وگفت: براساس پیش‌بینی‌ها مقرر بود این طرح‌ها تا پایان سال 89 به بهره برداری برسد که این مهم با تدوین سیاستگذاریهای خاص در سال 87 به انجام می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش ظرفیت فولاد و آلومینیوم تا سال آینده اشاره واظهار امیدواری کرد : در سال آینده ظرفیت فولاد به 15 میلیون تن و ظرفیت آلومینیوم به 500 هزار تن برسد.

محرابیان گفت: هم اکنون ظرفیت تولید مس در کشور 200 هزار تن می باشد که در سال آینده با افزایش 25 درصدی تولید این محصول به 250 هزار تن خواهد رسید.

وی با اشاره به پیشتاز بودن این سازمان در زمینه واگذاری سهام عدالت و خصوصی سازی خاطر نشان کرد ایمیدرو بتواند دراین زمینه بیش از پیش تاثیر گذار باشد.

در پایان این مراسم با حضور وزیر صنایع ومعادن با تقدیم لوح سپاس از اعضای هیئت عامل سابق تجلیل شد . همچنین احکام احمد علی هراتی نیک در سمت معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه ، نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ایرج پور حسین اکبریه ، محمد مسعود سمیع نژاد، خدامراد احمدی و محمد هادی اردبیلی به عنوان اعضاء جدید هیئت عامل این سازمان توسط وزیر صنایع و معادن اعطاء شد.