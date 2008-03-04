آزادگان جهان برای نجات مردم فلسطین بپاخیزند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است : در آستانه ایام رحلت بنیانگذار پیامبررحمت و مهربانی بار دیگر دژخیمان رژیم اشغالگر قدس و حامیان جنایتکار آن، قلب امت اسلامی را جریحه دار کردند، بار دیگر خانه ها ویران شد و خون کودکان فسلطینی بر سنگ فرش خیابان هاجاری شد.

در این بیانیه تاکید شده است : دژخیمان رژیم صهیونیستی بدانند که جای هر شهید فلسطینی صدها شهید سرخ جامه دیگر به پا خواهند خواست.



مجمع جانبازان وایثارگران انقلاب اسلامی دراین بیانیه این فجایع هولناک را به حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و همه امت اسلامی در سراسر جهان تسلیت گفت .