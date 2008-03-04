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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۰

مجمع جانبازان و ایثارگران:

آزادگان جهان برای نجات مردم فلسطین بپاخیزند

آزادگان جهان برای نجات مردم فلسطین بپاخیزند

مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی در بیانیه ای از همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست که با تمام قوا برای نجات مردم فلسطین و احقاق حقوق حقه آنان و رهایی قدس عزیز از چنگال دژخیمان صهیونیستی بپاخیزند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است : در آستانه ایام رحلت بنیانگذار پیامبررحمت و مهربانی بار دیگر دژخیمان رژیم اشغالگر قدس و حامیان جنایتکار آن، قلب امت اسلامی را جریحه دار کردند، بار دیگر خانه ها ویران شد و خون کودکان فسلطینی بر سنگ فرش خیابان هاجاری شد.

در این بیانیه تاکید شده است : دژخیمان رژیم صهیونیستی بدانند که جای هر شهید فلسطینی صدها شهید سرخ جامه دیگر به پا خواهند خواست.

مجمع جانبازان وایثارگران انقلاب اسلامی دراین بیانیه این فجایع هولناک را به حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و همه امت اسلامی در سراسر جهان تسلیت گفت .

کد مطلب 649382

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