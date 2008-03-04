به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه چاینادیلی، جیاکوئینگلین رئیس کمیسیون کنفرانس رایزنی سیاسی خلق چین گفت: باید کاملا از سیاست آزادی اعتقادات دینی پیروی، قوانین و مقررات امور دینی را تکمیل کرده و به واسطه تحقیقات به چالشهای پیش روی ادیان پی ببریم.

وی در سخنرانی اصلی مراسم گشایش یازدهمین کمیته کنفرانس رایزنی سیاسی خلق چین افزود: باید رهبران دینی و مؤمنان را راهنمایی کنیم تا زندگی خود را بهبود بخشیده و از نقش مثبت آنها در ترویج هماهنگی اجتماعی سود ببریم.

مقامات رسمی چین و دولت این کشور اعلام کرده اند که تعداد بودائیان، تائوئیستها و مسیحیان چین در سالهای اخیر افزایش یافته است که این امر را می توان در ترویج توسعه اجتماعی مورد استفاده قرار داد.

آمار و ارقام وزارت امور دینی نیز حاکی است بیش از 100 میلیون مؤمن به ادیان مخلتف در این کشور زندگی می کنند که بیشتر آنها را بودائیان، تائویستها، پروتستانها، کاتولیکها و مسلمانان تشکیل داده اند. در میان این جمعیت، 18 میلیون نفر مسلمان، 10 میلیون نفر پروتستان و 4 میلیون نفر کاتولیک هستند.

دینگ ونفانگ عضو یازدهمین کمیته ملی کنفرانس رایزنی سیاسی خلق چین گفت: پیروان ادیان مخلفت باید به تقویت اتحاد ملی و ترویج هماهنگی دینی بیندیشند.

دینگ که به عنوان نایب رئیس انجمن اسلامی چین نیز فعالیت می کند گفت: وحدت 56 گروه قومی در چین و هماهنگی دینی برای ساخت جامعه ای هماهنگ ضروری است.

جیا همچنین تأکید کرد کنفرانس رایزنی سیاسی خلق چین باید روابط نزدیکی با لایه های درحال ظهور اجتماعی داشته باشد که در آن میان می توان به کارفرمایان شرکتهای خصوصی، حسابداران و وکلا اشاره کرد. چرا که علائق و منافع آنها می تواند راه هایی را برای انعکاس افکاری و عقاید آنها فراهم کرده و را به سوی تقبل مسئولیتهای اجتماعی و ترویح توسعه اجتماعی با مشخصه های ملی هدایت کند.

نخستین جلسه از یازدهمین کمیته ملی کنفرانس رایزنی‌های سیاسی خلق چین عصر دیروز دوشنبه 13 اسفند ماه در تالار بزرگ خلق چین با حضور 2 هزار و 195 نفر از اعضای آن گشایش یافت و روز 24 اسفند ماه به کار خود خاتمه می دهد.