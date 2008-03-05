مرمت اثر تاریخی "پشت قلعه آبدانان"در ایلام آغاز شد

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سوی این سازمان، کار مرمت این قلعه تاریخی واقع در شهرستان آبدانان با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال آغاز شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه محوطه این اثر تاریخی نیز ساماندهی شده است، خاطرنشان کرد: کار اتمام مرمت این اثر تاریخی حداقل سه ماه طول می کشد.

اثر تاریخی "پشت قلعه آبدانان" در پنج کیلومتری جنوب شهرستان آبدانان و در میان روستای پشت قلعه بر بلندی تپه ای منفرد واقع شده و رودخانه جاری آبدانان از پای آن می گذرد.

مصالح به کار رفته در قلعه، قلوه سنگ، گچ و ساروج است و دارای بخشهای متعددی از جمله باروی قلعه، برجکهای دیده بانی و نگهبانی، ورودی قلعه اماکن مسکونی و شاهنشین، تونل و پلکان متعلقه بوده است.

با توجه به شیوه معماری، ساختار، نحوه استفاده از مصالح، اجرای طاقها، مطالعه و بررسی سفالهای سطحی منطقه و مقایسه با دگیر اماکن تاریخی حفاری شده، این اثر فرهنگی - تاریخی مربوط به دوران ساسانیان است.

بنای قلعه روستا پشت قلعه تحت حفاظت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان است که در سال 1380 به دلیل اهمیت آن و انجام مطالعات باستانشناسی و حفاظت و مرمت آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.