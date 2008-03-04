به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره علمی وبلاگ نویسی با توجه ویژه به اهمیت فضای مجازی، گستره وسیع آن و امکانات فراوانی که در اختیار کاربران می گذارد در صدد است تا ضمن تشویق وبلاگ نویسان برای اندیشیدن به مسائل اجتماعی در جهت کاربردی ترکردن علوم اجتماعی بکوشد.

انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی اجتماعی با اهدافی مانند ترغیب دانشجویان و علاقه مندان علوم اجتماعی به اندیشیدن به مسائل اجتماعی، نوشتن دغدغه ها و ایده هایشان به شکلی ساده و قابل فهم، استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت بیان مسائل و دیدگاه ها، تقویت جنبه کاربردی علوم اجتماعی با رویکرد حل مسائل اجتماعی و با گروه هدفی شامل تمامی دانشجویان وبلاگ نویسی که با نگاهی علمی به مسائل اجتماعی نگاه می کنند، جشنواره علمی وبلاگ نویسی را برگزار می کند.

این جشنواره در سطح ملی برگزار شده و ثبت نام وبلاگها از طریق سایت جشنواره به نشانی www.sfblog.ir انجام می شود. وبلاگها می توانند فردی یا جمعی باشند. شخص حقیقی ثبت نام کننده به عنوان دارنده یا نماینده وبلاگ شناخته خواهد شد. لازم به ذکر است که فرد ثبت نام کننده می بایست حداقل تا پایان خرداد 87 دانشجوی یکی از مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی، آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی و... باشد.

واحد تحلیل در داوری جشنواره وبلاگ است. بنابراین به وب سایتهایی که مؤلفه هایی از قبیل روزنوشت بودن، انعکاس نظرات شخصی نویسنده، کوتاه بودن، ساده بودن، تعاملی بودن و... را نداشته و قابل تعریف به وبلاگ نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت ثبت وبلاگ از ساعت 8 صبح روز 13 اسفند آغاز شده و در ساعت 24 روز 28 اسفند ماه 86 به پایان می رسد. در این مدت وبلاگها باید حداقل پنج مطلب مرتبط با محورهای جشنواره داشته باشند تا در مسابقه شرکت داده شوند.

پس از پایان مهلت ثبت وبلاگ، داوری در دو بخش فنی و محتوایی انجام می گیرد. وبلاگهایی که به لحاظ فنی حائز شرایط باشند در بخش محتوایی شرکت داده شده و داوری می شوند.

پس از اتمام داوری و مشخص شدن وبلاگهای برتر با آنان تماس گرفته شده و از 10 وبلاگ برتر در مراسم اختتامیه که در دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود، تقدیر خواهد شد.

ملاکهای داوری فنی: کوتاه بودن مطالب و ساده نویسی، استفاده از لینکهای مرتبط، استفاده از تصویر، تعامل و ارتباط با مخاطبان وبلاگ، میزان به روز شدن وبلاگ و در دسترس قرار دادن آمار بازدیدکنندگان وبلاگ.

ملاکهای داوری محتوایی: رعایت ظرافتها و اصول علمی در عین ساده بودن زبان، مطرح کردن ایده های جدید در حوزه اجتماعی، پرداختن به مسائل اجتماعی یا پدیده های اجتماعی در ایران، میزان خلاقیت در نوشتن و کپی نبودن مطالب، میزان استدلال روایی و استحکام نظری در بحث و میزان پرداختن به مسائل اجتماعی.

محورهای جشنواره عبارت اند از: 1.جرم و آسیبهای اجتماعی 2. امنیت و نظم اجتماعی 3.مشارکت مدنی و مسئولیت پذیری 4. مدیریت شهری و چالشهای فراگیر آن 5. زندگی روزمره و گذران اوقات فراغت 6. میراث فرهنگی، هویت ملی و جهانی شدن 7. سرمایه اجتماعی و توسعه 8. سیاستگذاری اجتماعی و اثرات آن 9. رفاه و عدالت اجتماعی 10. زنان و مسائل اجتماعی ایران 11. دموکراسی و توسعه سیاسی و 12. دین و جامعه جدید

علاوه بر بخش اصلی جشنواره، بخشی تحت عنوان جوایز ویژه نیز طراحی شده است. وبلاگ نویسانی که وبلاگ خود را ثبت کرده و در بخش اصلی شرکت کرده اند می توانند برای هر جایزه فقط یک مطلب از وبلاگ خود را اختصاص داده و در بخش جوایز ویژه نیز شرکت کنند.