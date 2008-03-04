داروخانه های شبانه روزی ملزم به فعالیت در تعطیلات نوروز هستند

دکتر سیدجمال سعید واقفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تمامی داروخانه های شبانه روزی در تعطیلات نوروزی باز بوده و به مردم خدمات ارائه می دهند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد داروخانه های شبانه روزی مربوط به بخش خصوصی است، گفت: این قبیل داروخانه ها تعطیلی بردار نیستند.

واقفی در ارتباط با فعالیت داروخانه های روزانه بخش خصوصی در ایام نوروز، افزود: در این زمینه سختگیری خاصی اعمال نمی شود اما هیچ وقت کمبودی از نظر داروخانه نداشته ایم.

دبیر انجمن داروسازان ایران، با توجه به تقویم سال جدید که 17 روز تعطیلات پیش بینی می شود، گفت: تهران در چنین ایامی تقریبا خالی از شهروندان است و از این رو، فعالیت داروخانه های روزانه نیز کمتر خواهد شد.