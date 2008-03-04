رایزنی عمرو موسی و معاون رایس درباره خلع سلاح حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الشرق الاوسط، منابع نزدیک به معاون وزیر امورخارجه آمریکا اعلام کردند: دیوید ولش و عمرو موسی فردا چهارشنبه درباره خلع سلاح حزب الله با یکدیگر مذاکراتی در قاهره انجام می دهند.

این درحالی است که این منابع همچنین تصریح کردند: از دیگر موضوعاتی که دراین نشست درباره آن بحث و تبادل نظر می شود، اصلاح توافقنامه طائف است.

اما درعین حال منابع اتحادیه عرب اعلام کردند: معاون وزیر امورخارجه آمریکا در دیدار با مسئولان اتحادیه عرب درباره مسائل مختلف از جمله درباره لبنان، فلسطین و به طور کلی درباره خاورمیانه رایزنی می کند.

این درحالی است که کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا امروز سه شنبه برای دیدار با مقامهای مصری وارد قاهره شد.

قراراست وزیرامورخارجه آمریکا با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر درباره تحولات سرزمینهای فلسطینی، لبنان و همچنین دیگر مسائل خاورمیانه رایزنی کند.



پیش ازاین دیدار، رایس دو دیدار جداگانه با احمد ابوالغیط وزیر امورخارجه و عمر سلیمان رئیس دستگاه اطلاعات مصر خواهد داشت.

باید این نکته را نیز مد نظر داشت که سفر رایس به قاهره یک روز پیش از نشست وزیران امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب برای بررسی مسئله لبنان و فلسطین و شرایط برگزاری اجلاس سران عرب در دمشق صورت می گیرد.