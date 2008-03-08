10 میلیارد ریال صرف خدمات فرهنگی مددجویان کمیته امداد ایلام شد

زیاد رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این مبلغ برای خدمات تحصیلی و تربیتی فرزندان مددجویان از جمله پوشاک، نوشت افزار، کلاس های تقویتی، خدمات خوابگاهی و فعالیت های تابستانی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری نیز 9 هزار و 300 مددجوی تحت پوشش با شرکت در کانون های پیرو ولایت این نهاد از فعالیت های طرح اوقات فراغت بهره مند شده اند.

رمضانی با اشاره به اینکه اعتبار فرهنگی این نهاد در سال جاری 17 میلیارد ریال بوده است خاطر نشان کرد: این میزان اعتبار در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

106 هزار نفر از جمعیت 600 هزار نفری استان ایلام تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.