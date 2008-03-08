منطقه ویژه مهران اقتصاد استان ایلام را شکوفا می کند

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این منطقه ویژه اقتصادی که به تازگی به تصویب هیئت دولت رسیده است یکی از عوامل شکوفایی اقتصادی در استان ایلام با توجه به مرز نزدیک مهران با کشور عراق خواهد بود.

وی اظهار داشت: ایجاد قطعی این منطقه در مهران نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد که با توجه به توجیه اقتصادی آن امیدواریم مجلس با آن موافقت کند.

آزاد با اشاره به اینکه این منطقه ویژه اقتصادی در بین شهرک اسلامیه تا روستانی چنگوله در شهرستان مهران ایجاد می شود، خاطر نشان کرد: با ایجاد این منطقه زمینه لازم برای ترغیب بخش خصوصی با هدف نزدیکی به بازار کشور عراق فراهم می شود.