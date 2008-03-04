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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۳

نمایشگاه نوروزی عرضه کالا در شهرهای استان مرکزی برپا شد

اراک - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نوروزی عرضه کالا علاوه بر اراک، در دو شهر تفرش و شازند استان مرکزی برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در تفرش در قالب ‪ ۲۵‬غزفه کالاهای مورد نیاز شهروندان شامل میوه، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، پوشاک، گوشت قرمز و گوشت مرغ عرضه می‌ کند.

این نمایشگاه به مدت 10 روز صبح و بعد از ظهر در خیابان آیت ‌الله سعیدی تفرش دایر است.

همچنین به منظور رفاه حال شهروندان شازند، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سالن یادگار امام شازند به مدت 10 روز برپا شده است.

هدف از راه اندازی این نمایشگاه در شهرهای استان مرکزی، عرضه مستقیم کالا با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر است.

در این نمایشگاه ها کالاهایی که بیشترین سهم را در سبد مصرف اقشار کم درآمد و آسیب پذیر دارند، عرضه می ‌شود.

مشابه چنین نمایشگاهی در اراک نیز دایر شده است و تا 24 اسفند برپا خواهد بود.

کد مطلب 649392

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