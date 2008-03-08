صادرات کشاورزی ایلام از مرز مهران به عراق افزایش یافت

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: از ابتدای سال جاری 280 هزار و 348 تن از محصولات مختلف کشاورزی از جمله ذرت دانه ایی، هندوانه، برنج، پیاز، فلفل و ... به کشور عراق صادر شده است که در مقایسه با سال قبل 14 درصد افزایش یافته است.

شهبازی اضافه کرد: همه محصولات کشاورزی که به کشور عراق صادر می شوند داری گواهی بهداشتی هستند.

این مسئول یادآور شد: ارزش اقتصادی این میزان محصول صادر شده 505 میلیارد ریال است.

از میزان محصولات صادر شده هندوانه با بیش از 115 هزار تن بیشترین و اسپند با 100 کیلوگرم کمترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است.