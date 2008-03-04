استقبال انگلیس و چین از پیروزی مدودوف در انتخابات روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در همین ارتباط "هو جین تائو" رئیس جمهور چین با تبریک این پیروزی به مدودوف بر افزایش روابط پکن و روسیه در تمام زمینه ها تاکید کرد.

"گورردون براون" نخست وزیر انگلیس نیز پیروزی نامزد مورد حمایت پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را تبریک گفت اما بر این نکته نیز تاکید کرد که مدودوف را به لندن دعوت نخواهد کرد.

روابط روسیه و انگلیس از سال گذشته میلادی و مرگ مشکوک "الکساندر لیتویننکو" جاسوس سابق کا.گ.ب در لندن رو به سردی گرایید و در ماه های اخیر نیز شاهد افزایش تنشها میان مسکو و لندن بودیم.

استونی نیز با استقبال از انتخاب مدودوف به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه، این پیروزی را مقدمه ای برای بهبود روابط مسکو وغرب توصیف کرد.

در همین رابطه "توماس هندریک" رئیس جمهوری استونی اعلام کرد : استونی خواهان روابط سازنده، فعال و خوب با همسایه خود روسیه بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل است.

رئیس جمهوری استونی نیز ابراز امیدواری کرد که با پیروزی مدودوف روابط تالین با مسکو وارد دور تازه ای شود.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه یکشنبه 12 اسفند در این کشور برگزار شد و "دیمتری مدودوف" رئیس شرکت گازپروم و معاون نخست وزیر این کشور توانست با غلبه بر سه رقیب دیگر خود عنوان سومین رئیس جمهور فدراسیون روسیه را به خود اختصاص دهد.