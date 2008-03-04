ظرفیت هتلهای شهرستان شیراز تکمیل شد

حمید سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز ضمن ارزیابی مناسب از روند رزرو تخت در شیراز افزود: این میزان استقبال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد افزایش یافته است.

وی در خصوص نرخ جدید هتلها نیز عنوان کرد: در این خصوص تحلیل های خود را به تهران ارائه دادیم و تا چند روز آینده نرخ جدید اعلام می شود اما باید در نظر داشت که به جز ایام تعطیلات نوروزی، هتلداران فارس به دلیل هزینه های زیاد و کمبود شمار مسافران با ضرر و زیان مواجه هستند و در این بخش دولت باید به صورت جدی هتلها را حمایت کند.

رئیس جامعه هتلداران فارس همچنین با اشاره به وضعیت کیفی هتلهای استان فارس بیان داشت: طی یک سال گذشته هتلداران با اصلاحات و اقدامات صورت داده توانستند نظر مساعد سازمان میراث فرهنگی و جامعه هتلداران استان را جلب کرده و حتی طی مدت اخیر چندین هتل نیز یک درجه تشویقی گرفتند.