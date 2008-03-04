رای ممتنع ما به سبب همکاری ایران با آژانس بود / اعمال تحریم بهترین راه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"مارتی ناتالگاوا" با بیان این مطلب افزود : در این موقعیت ، اعمال تحریمهای بیشتر، بهترین راه نیست.

وی تصریح کرد: ما متقاعد نشده ایم که آیا تحریمهای بیشتر هر چند به شکل تصاعدی با هدفمندی خوب و قابل لغو، ما را به طرف حل موضوع سوق دهد یا اینکه آیا این اقدام تنها تاثیر منفی بالقوه ای در زمانی خواهد داشت که پیشرفتی در حال ایجاد است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13 اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.

بر پایه این گزارش، این قطعنامه جدید شامل محدودیتها و ممنوعیتهای سفر برای تعداد بیشتری از مقامهای ایرانی ، گسترش حوزه مسدود کردن سرمایه ها ، ممنوعیتها بر آیتمهای دومنظوره، اعتبارهای صادراتی، کنترل و نظارت مالی ، نظارت بر محموله های هوایی و دریایی و گامهای احتمالی بعدی است.