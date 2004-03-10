مسيرياب حلي از رباتهاي رقيب پيشي گرفت

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، در ادامه مرحله دوم مسابقات مسيرياب ، تيم دانشگاه آزاد ميبد با وجود زمان خوب در هنگام تست گيري موفق نشدند ركورد مناسبي به جاي بگذارد.آنها از كميته داوران خواستار فرصت مجددي شدند كه نظر كميته داوران به انتهاي مسابقات موكول شد.

شايان ذكر است در اين مسابقات تاكنون تيم علامه حلي با زمان 20 ثانيه و 20هزارم ثانيه اول است از نكات جالب توجه اين مسابقات حضور فراوان علاقمندان و اولياي شركت كنندگان مي باشد.

همچنين در ادامه مسابقات رباتهاي فوتباليست به علت انصراف تيم ايلام تيم آپادانا 5 بر صفر برنده شد و مسابقه حلي يك و Heb پنج بر دو به سود حلي يك پايان يافت.

هم اكنون بازي تيمهاي تكنو و SNE در حال پيگيري است.

در لحظات اوليه اين بازي سازنده رباط تيم تكنو به داور بازي در مورد ضربه هاي بي موردي كه رباط حريف بر رباط وي وارد مي كرد اعتراض داشت كه داور مسابقه از وي خواست در صورت قبول نداشتند داوري وي از مسابقه انصراف دهد.

فيناليستها امشب و در ادامه اين مسابقات مشخص خواهند شد.