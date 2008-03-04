پوشش ایران کد بر روی کالاهای پر مصرف آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غلام زاده صبح امروز در یک نشست خبری، گفت: با مذاکرات صورت گرفته درج کد ملی کالا بر روی دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لبنیات پر مصرف مردم در حال تکمیل است.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا، افزود: با تاکید وزیر بهداشت تا پایان سال آینده کلیه داروهای مصرفی مردم و تولید، توزیع و واردات تجهیزات پزشکی منوط به دریافت ایران کد خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون از 135 شرکت تولیدی و توزیعی دارو، 61 شرکت که هزار و 713 قلم کالا تحت پوشش دارند به ایران کد پیوسته اند و این پوشش تا پایان سال 87 کامل می شود.

غلام زاده گفت: از 7 هزار شرکت تولیدی و توزیعی در زمینه مواد غذایی تاکنون هزار و 250 شرکت با دارا بودن 28 هزار قلم کالا به ایران کد پیوسته اند که پوشش کد ملی کالا در این دسته نیز تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا، خاطر نشان کرد: 3 هزار و 800 قلم کالای بهداشتی و آرایشی نیز ایران کد دریافت کرده اند که در سال آینده کلیه اقلام این گروه کالایی به ایران کد می پیوندد.

وی از درج کد ملی کالا بر روی 5 محصول پر مصرف لبنی مردم شامل شیر یارانه ای، ماست، دوغ، خامه و شیر کاکائو خبر داد و گفت: با این پوشش امکان رهگیری و شناسایی هویت، منشا و مبدا کالاهای یاد شده فراهم شده است که البته به تدریج به سایر گروه های کالایی توسعه داده خواهد شد.

به گفته غلام زاده، مذاکراتی با فروشگاه های زنجیره ای بزرگ کشور نظیر رفاه، شهروند، سپه و اتکا در جریان است، تا در نیمه سال 87 بارکدهای قدیمی را با بارکدهای ملی جایگزین کنند، چرا که بارکدهای قدیمی حاوی هیچ گونه اطلاعات محتوایی کالا و قابل عرضه در چرخه تجارت الکترونیک نیست و صرفا کارکرد تسریع و گردش صندوق فروشگاه ها را دارد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا، تصریح کرد: ایران کد در عین حال قابلیت تسریع در حسابداری را دارد و از سوی دیگر حاوی اطلاعات حیاتی است که کالا را در چرخه تجارت ملی و بین المللی قابل عرضه کرده و مدیریت کالا را در زنجیره توزیع تسهیل می کند.

وی افزود: ایران کد به زودی بر روی هزاران قلم کالای عرضه شده در این فروشگاه ها قابل مشاهده است که در نوع خود یک تحول در سیستم توزیع محسوب می شود.

غلام زاده از اتصال ایران کد با سیستم ثبت سفارش وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: مشکل نرم افزاری این اتصال کاملا حل شده و ثبت سفارش ملزومات خانگی در استان فارس به صورت پایلوت آغاز شده است.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا، اظهار داشت: تا اردیبهشت ماه سال آینده این نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته و با رفع معایب و هماهنگی سازمان توسعه تجارت به تدریج در تمام نقاط کشور و گروه های کالایی اجرا می شود.

وی افزود: سایر دستگاه های دخیل در واردات کالا نظیر گمرکات که کد تخصصی HS دارند با تناظر با ایران کد، این کد را به عنوان کد واحد می پذیرند که زبان مشترکی بین دستگاه های مختلف ایجاد و از برداشتهای سلیقه ای از قانون مانند ردیفهای تعرفه جلوگیری می کند.

غلام زاده همچنین از پیاده سازی و توسعه دیتابار به جای بارکدهای فعلی در زنجیره های تامین خبر داد و گفت: قابلیت ذخیره جزئی ترین اطلاعات ماهیتی کالا تا 74 کاراکتر در دیتابار فراهم شده است که این امکان را فراهم می کند که کنترل کمی و کیفی گروه های کالایی مهیا شود.