تاکید میشل سلیمان بر ضرورت اتحاد همه لبنانی ها در برابر اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر چاپ لبنان،"میشل سلیمان" فرمانده ارتش لبنان شب گذشته از فرماندهان بلندپایه ارتش خواست برای هر گونه حملات احتمالی به ویژه دفاع از اراضی جنوب و حفظ امنیت و ثبات داخلی در حال آماده باش باشند.

سلیمان که در جمع فرماندهان ارتش لبنان سخن می گفت، آنها را در جریان تهدیدهای اسرائیل بر ضد لبنان و جنایتهای این رژیم بر ضد ملت فلسطین و تحرکات نظامی دارای ویژگی منطقه ای و بین المللی قرار داد.

سلیمان ضمن تاکید بر پافشاری ملت و مقاومت لبنان بر مقابله با هر گونه تجاوز اسرائیل تصریح کرد: دفاع از زمین حقی مقدس است که تمام آیینهای بین المللی آن را تایید می کنند. دفاع از زمین یک اولویت ملی است که همه باید تلاشهایشان را در این زمینه یکسان کنند.

سلیمان در پایان بر ضرورت عقب نشینی نکردن در مقابل دشمن در صورت اشغال مجدد جنوب لبنان تاکید کرد، زیرا به عقیده وی چشم پوشی از این منطقه به معنای چشم پوشی از تمام لبنان است.