کمبود آب نباید مانع توسعه صنعتی استان مرکزی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی، شامگاه دوشنبه در سیزدهمین جلسه ‌شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار داشت: شرایط استان مرکزی به واسطه قرار گرفتن در مرکز کشور و شاهراه ارتباطی و داشتن امکانات مناسب، مطلوب سرمایه گذاران است و نباید مسئله آب با وجود منابع تامین در این زمینه مسئله ساز شود.

وی با اشاره به رفت و آمد سرمایه گذارای و هیئتهای اقتصادی و خارجی به استان مرکزی طی دو سال گشذته خاطرنشان کرد: چند مورد سرمایه گذاری مناسب در استان به واسطه کمبود آب محقق نشده است.

استاندار مرکزی در ادامه با تاکید بر حفظ آبهای زیر زمینی و تامین آب مردم استان ادامه داد: با وجود کمبود منابع آب در استان، صدها چاه غیر مجاز در بخشهایی از استان وجود دارد که مسئولان وظیفه دارند با این موضوع به طور جدی برخورد کنند.

وی عنوان کرد: عده ای سودجو با حفر چاه های غیر مجاز و استفاده بی رویه از آن سود به جیب می زنند چنانکه در حال حاضر دو هزار و ‪ ۴۰۰‬حلقه چاه آب غیرمجاز در این استان وجود دارد.

در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای استان مرکزی نیز بیان داشت: این استان از نظر تخلیه منابع آب در سطح کشور در جایگاه هفتم و از نظر میزان منابع آب در جایگاه سیزدهم قرار دارد.

آیت شجاعی ‌زاده، اظهار داشت: تعیین مناسب بودن آب برای یک مصرف خاص، کسب اطلاعات درباره حرکت طبیعی آب زیرزمینی در یک آبخوان، مشخصات زمین شناسی یا خصوصیات شیمیایی طبیعی ‌آبخوان از جمله اهداف فرعی پایش کیفیت آب در برنامه چهارم توسعه‌ است.

شجاعی زاده، کنترل شهرک صنعتی در بالادست محل تغذیه آبخوانها، شناخت مکانیک و دینامیک گسترش و انتشار آلاینده‌ها از قبیل جریان مواد محلول یا جریان چندفازی، شناخت نوع مکانیسم و مشخصات آبخوان را در طراحی سیستم پایش موثر آب زیرزمینی، ضروری دانست.

وی گفت: سیاست‌گذاری در ارتباط با منابع آب استان در راستای راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور، مطالعه و اجرای طرحهای منابع آب و آبخیزداری در قالب مطالعات طرح جامع آب استان، توجه جدی به افزایش راندمان آبیاری با تخصیص ‌اعتبارات لازم برای پوشش کانالهای انتقال آب و اجرای سیستمهای آبیاری تحت ‌فشار ازجمله اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف کمی‌ و کیفی ‌است.