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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۷

فرماندار صومعه سرا:

1293 طرح بنگاه های زودبازده در صومعه سرا به تصویب رسیده است

رشت - خبرگزاری مهر: علی افضلی گفت: امسال یک هزار و 293طرح در قالب بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده با ایجاد سه هزار و 400 شغل با اعتباری افزون بر 31 میلیارد تومان در شهرستان صومعه سرا به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در صومعه سرا، فرماندار شهرستان صومعه سرا، صبح سه شنبه در نشست شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: ازاین تعداد یک هزار و 275 طرح با اعتبار 01/16 میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت و برای 840 نفر نیز شغل ایجاد شده است.

رئیس شورای اداری شهرستان صومعه سرا همچنین با اشاره به عملکرد صندوق مهر امام رضا (ع) در این شهرستان افزود: از چهار هزار و 15 زوجی که برای دریافت وام ازدواج در این صندوق ثبت نام کرده بودند، سه هزارو 560 نفر تاکنون برای دریافت وام به بانکهای عامل معرفی شده اند.

افضلی بیان داشت: امسال با پرداخت 350 میلیون تومان وام خود اشتغالی در روستاها 111 شغل با پرداخت 345 میلیون تومان اعتبار و در مناطق شهری برای 89 نفر در این شهرستان شغل ایجاد شده است.

فرماندار صومعه سرا در ادامه از افتتاح دو پروژه بزرگ در سال جاری در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: در سال جاری دو پروژه بزرگ مجتمع فارابی و مجتمع پردیس لیف شاگرد که حدود 14 سال بلاتکلیف و متوقف مانده بودند، مورد بهره برداری قرار گرفته است.

افضلی همچنین با بیان اینکه در سال جاری مرکز دانشگاه آزاد گوراب زرمیخ صومعه سرا نیز راه اندازی شده است، عنوان کرد: در سال جاری 134 پروژه عمرانی و تولیدی با اعتبار 06/13 میلیارد تومان در صومعه سرا به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 649406

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