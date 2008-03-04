ادامه تلاشهای گرجستان برای عضویت در ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ازدید تفلیس، لهستان هم اکنون یکی از مهمترین اعضای ناتو به شمار می آید؛ بر همین اساس "میخائیل ساکاشویلی" رئیس جمهوری گرجستان به لهستان سفر کرده تا ضمن بهبود روابط دو کشور، حمایت ورشو برای عضویت گرجستان در ناتو را جلب کند.

بر همین اساس، گرجستان امیدوار است لهستان در نشست آتی اعضای ناتو در بخارست، از سایر اعضای ناتو بخواهد درباره پیوستن گرجستان به این سازمان رایزنی کنند.

ساکاشویلی که روز یکشنبه وارد لهستان شده و سفر خود به این کشور را در ساعات ابتدایی امروز پایان داده، بعد از دیدار با همتای لهستانی خود اعلام کرد که به زودی به آمریکا سفر کرده و رایزنیهای مشابهی را با "جرج بوش" برای پیوستن گرجستان به ناتو انجام می دهد.

آمریکا یکی از حامیان اصلی پیوستن گرجستان به ناتو است و این در حالی است که روسیه به شدت با این اقدام مخالف است.

به گزارش مهر، روسیه توسعه ناتو را به شرق و به مرزهای خود را تهدیدی برای امنیت خود می داد و به اوکراین و گرجستان که خواهان الحاق به این پیمان و ائتلاف نظامی هستند، هشدار داده است.