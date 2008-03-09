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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وضعیت آب شرب نیم‌ور محلات بحرانی است

وضعیت آب شرب نیم‌ور محلات بحرانی است

اراک - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان محلات در استان مرکزی گفت: آب شرب شهر "نیم‌ور" محلات غیرقابل استفاده و شور است که این امر نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

خدارحم کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با ابراز نارضایتی از بودجه‌ تخصیص یافته برای بهبود کیفی آب محلات افزود: متاسفانه آب شرب شهر نیم وراز لحاظ کیفی بحرانی است.

وی با اشاره به قطعی آب در شهرستان محلات بیان کرد: به دلیل کمبود شدید آب در این شهرستان در برخی ساعات شبانه‌روز قسمت‌های مختلف شهر با قطعی آب مواجه می‌شود.

کیانی ضمن هشدار نسبت به عوارض ناشی از مشکلات آب در محلات بیان کرد: مشکل آب این شهرستان با مسئولان مربوط استانی در میان گذاشته‌شده که امیدواریم اقدام مناسبی در این خصوص انجام گیرد.

وی با تاکید مجدد بر بحرانی بودن وضعیت آب در این شهرگفت: با توجه به وجود یک کارخانه تولید لوله‌های آبی در کشور روند انتقال آب از چاه‌های حفر شده به شهرستان به کندی پیش می‌رود که این مسئله مشکلات شهرستان را دو چندان کرده است.

کد مطلب 649408

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