محمد نبی حبیبی از حضور در انتخابات انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی در گفتگویی با بیان اینکه در زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تعدادی از شخصیت های اصولگرا که در فهرست اولیه جبهه متحد اصولگرایان قرار داشتند به صورت احتمالی ثبت نام کردند و چون از ابتدا قرار بود، کسانی که در فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان قرار نگرفتند انصراف دهند بنده نیز با تایید این فهرست و به نفع نامزدهای این فهرست و در جهت حمایت از فهرست جبهه متحد اصولگرایان در تهران از نامزدی در انتخابات انصراف می دهم.

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