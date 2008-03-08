سید هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک میانگین سرانه مصرف ماهی در کشور را ۷/۵و میانگین جهانی را ۱۶/۴گرم عنوان کرد و افزود: سرانه مصرف ماهی در استان مرکزی ۴/۸گرم است.
وی عنوان کرد: نبود آگاهی از تنوع غذایی ماهی و توان مالی محدود خانواده ها از دلایل مصرف پایین ماهی در این استان است.
موسوی خاطرنشان کرد: نمایشگاه عرضه ماهی ، جشنواره طبخ ماهی ،فعال کردن سه کارگاه بسته بندی ماهی در اراک از طرحهای ترویجی بالا بردن مصرف ماهی در سال جاری است.
وی یادآور شد: صیدهای تفریحی از طرحهای ترویجی است که در سال جاری در شهرستان های اراک و ساوه در استخرهای بزرگ داخل شهر با وزن ۸۰۰گرم توسط مشتریان با قلاب صید و خریداری میشود.
موسوی تاکید کرد: راه اندازی رستوران دریایی و بازارچه عرضه بهداشتی آبزیان از طرحهای ترویجی است که به زودی اجرا خواهند شد.
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