2500 نفر از هرمزگان عازم مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ پاسدار منصور میمنه، صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: این کاروان دو هزار و 500 نفره که اعزام آنها از صبح امروز با پنج اتوبوس آغاز شده است، برای بازدید از مناطق جنگی و فکه، اروند کنار، شلمچه، هویزه، دهلاویه، طلائیه و ... رهسپار این مناطق می‌شوند.

وی افزود: اولین گروهی که فردا عازم این مناطق خواهند شد، دانشجویان هستند و رفت و برگشت هرکاروان پنج روز به طول می‌انجامد که در مجموع پنج دستگاه اتوبوس برای این منظور فراهم شده و خدمات رسانی امسال با کیفیت بیشتری به بازدید کنندگان ارائه می‌شود.

رئیس ستاد اعزام کاروان راهیان نور بیان داشت: راویان امسال به تشریح مسائلی می‌ پردازند که شاید در سالهای گذشته محور بحث آنان نبوده است و تلاش می شود امسال راویان بحث جنگ را برای جوانان بازتر کرده و برخی نکات مبهم در ذهن جوانان مبنی بر علل و عوامل آغازگر جنگ تحمیلی و راه های مقابله با رژیم بعثی در آن مقطع را مطرح و مورد بررسی قرار خواهند داد.

میمنه هدف از برگزاری این برنامه‌ها را آشنایی نسل جوان را با رشادتها و فداکاریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان، الگو گیری جوانان از شهدا و پیوند شهدا با نسل سوم عنوان کرد.



کاروان بزرگ راهیان نور از امروز به مدت 35 روز جهت بازدید از مناطق جنگی عازم شلمچه می شوند و هر پنج روز یک کاروان راهی این مناطق خواهد شد.