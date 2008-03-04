به گزارش خبرگزاری مهر، این تصاویر منحصربفرد نشان می دهند ابرهایی قهوه ای رنگ از قسمت پایین دامنه ای شیب دار به شدت در حال وزش هستند. این نقطه جایی است که یخ و گرد وغبار با یکدیگر ترکیب شده و موجب سقوط بهمن های بزرگی ایجاد می شوند.

دوربین با شفافیت بالای HiRISE نصب شده بر روی مدارگرد شناسایی کننده مریخ این تصویر استثنایی را در نوزدهم فوریه ثبت کرده است. این تصور یکی از 2400 تصویری است که به وسیله این دوربین فضایی ثبت و اخیرا منتشر شده اند.

اینگارد دابر از محققان علوم فضایی از دانشگاه آریزونا که بر روی پروژه این دوربین کار می کند نخستین شخصی بود که متوجه سقوط بهمن در قطب شمال مریخ شده است.

وی گفت : این تصویر به شدت مرا هیجان زده کرد. حقیقتا مشاهده فرآیندی جاری و پویا همچون سقوط بهمن در مریخ رویدادی جالب توجه است.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این تصویر در حالی ثبت شده است که دوربین ویژه مدارگرد شناسایی کننده مریخ مدتهاست به تصویربرداری متوالی از نقاط انتخاب شده مریخ مشغول است.