به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش در شاهنامه مظهر کمال جسم و پاکی روح است. واقعیت اسطوره شده سیاوش راس زاویهای است که دو ضلع آن، شر کاووسی و خیر خسروانه است. این داستان مظلومیت مستدام مردم ایران را از هر اسطوره و تمثیل دیگر بهتر بازمینمایاند.
سومین مجموعه درسگفتارهایی درباره فردوسی که به شرح و تفسیر "داستان سیاوش" اختصاص دارد از 24 بهمن با سخنرانی دکتر قدمعلی سرامی آغاز شد. این برنامه روزهای اول و هشتم اسفند نیز با موضوع داستان سیاوش پیگیری شد و 15 اسفند آخرین مبحث این قصه از شاهنامه مورد بررسی قرار می گیرد.
نشست فوق ساعت 17 در شهرکتاب مرکزی برگزار می شود.
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