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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۴

داستان سیاوش فردا به آخر می‌رسد

داستان سیاوش فردا به آخر می‌رسد

آخرین نشست درس گفتارهایی درباره فردوسی در سال 86 عصر فردا با سخنرانی قدمعلی سرامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش در شاهنامه مظهر کمال جسم و پاکی روح است. واقعیت اسطوره‌ شده‌ سیاوش راس زاویه‌ای است که دو ضلع آن، شر کاووسی و خیر خسروانه است. این داستان مظلومیت مستدام مردم ایران را از هر اسطوره و تمثیل دیگر بهتر بازمی‌نمایاند.

سومین مجموعه‌ درس‌گفتارهایی درباره‌ فردوسی که به شرح و تفسیر "داستان سیاوش" اختصاص دارد از 24 بهمن با سخنرانی دکتر قدمعلی سرامی آغاز شد. این برنامه روزهای اول و هشتم اسفند نیز با موضوع داستان سیاوش پیگیری شد و 15 اسفند آخرین مبحث این قصه از شاهنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

نشست فوق ساعت 17 در شهرکتاب مرکزی برگزار می شود.

کد مطلب 649422

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