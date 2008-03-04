محمد کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: انتخابات در استان مرکزی به دو شیوه دستی و رایانه ای انجام می شود و این استان در تهیه سیستم سخت افزاری مشکلی ندارد.
کردی با اشاره به اینکه برای برگزاری انتخابات روز ۲۴اسفند، ۷۵۹شعبه اخذ رای در استان مرکزی فراهم شده، خاطرنشان کرد: در صورتی که تسلط کافی از سوی کاربران رایانه ای برای وارد کردن اطلاعات وجود داشته باشد، اخذ رای هر فرد از چهار دقیقه در دوره های گذشته به ۳۰ثانیه کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به برگزاری چند دوره آموزش برای کاربران انتخابات ادامه داد: در استان مرکزی یک هزار و ۹۰۸کاربر رایانه برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم استان آموزش دیدند که ۲۰درصد آنان نیروهای پشتیبان هستند.
نظر شما