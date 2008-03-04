محمد کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: انتخابات در استان مرکزی به دو شیوه دستی و رایانه ای انجام می شود و این استان در تهیه سیستم سخت افزاری مشکلی ندارد.

کردی با اشاره به اینکه برای برگزاری انتخابات روز ‪ ۲۴‬اسفند، ‪ ۷۵۹‬شعبه اخذ رای در استان مرکزی فراهم شده، خاطرنشان کرد: در صورتی که تسلط کافی از سوی کاربران رایانه ‌ای برای وارد کردن اطلاعات وجود داشته باشد، اخذ رای هر فرد از چهار دقیقه در دوره‌ های گذشته به ‪ ۳۰‬ثانیه کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به برگزاری چند دوره آموزش برای کاربران انتخابات ادامه داد: در استان مرکزی یک هزار و ‪ ۹۰۸‬کاربر رایانه برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم استان آموزش دیدند که ‪ ۲۰‬درصد آنان نیروهای پشتیبان هستند.