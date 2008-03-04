بخش مهمی از موسیقی ایران را از دست دادیم

پیمان سلطانی،رهبر ارکستر ملل با بیان این مطلب در خصوص رویدادهای هنر موسیقی در سال 86 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برگزاری کنسرتهای متعدد در طول سال را نمی توان به عنوان مهمترین اتفاق سال برشمرد چراکه برگزاری کنسرت یک امر بدیهی در فرهنگ هر کشوری است و به طور طبیعی این اتفاق باید بیفتد اما در این میان کنسرت آقای لطفی پس از بیست سال غیبت مهم بود چراکه در این اجرا متوجه تغییر و تحول فکری این نوازنده تار شدیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : دریافت نشان شوالیه به عنوان سمبل فرهنگ و ادب فرانسه توسط شهرام ناظری به پاس یک عمر فعالیت در عرصه آواز و خواندن اشعار مولانا از مهمترین رویدادهای بین المللی در حوزه موسیقی بود.

مدیر کارگروه بخش موسیقی شورای بین المللی موزه های جهان "ایکم"(سازمان جهانی حفظ میراث معنوی) در خصوص فعالیت این سازمان گفت : هنوز خیلی زود است که بخواهیم در خصوص نتایج فعالیتهای این سازمان صحبت کنیم چراکه ایکم هنوز به یک اتفاق تبدیل نشده است اما به نظرمن انتشار تمبر چهره ها و هنرمندان موسیقی پس از 40 سال یکی از مهمترین اتفاق های این سازمان در بخش موسیقی بوده است چراکه پیش از این تنها دو تمبر در سال 1340 به مناسبت کنگره جهانی موسیقی به چاپ رسید که از استاندارد لازم برخوردار نبود.

سلطانی در خصوص آثار منتشر شده در حوزه موسیقی گفت : اغلب آثار منتشر شده کارهایی کپی و تکراری بود ولی تنها اثر منتشر شده که به نظرم قابل تامل بود آلبوم " تریو منتهای 1 " بود که در این مجموعه هفت آهنگساز که در یک مکتب آموزش دیده اند و همه آنها نگاه معاصر و مدرن دارند و در عین حال با مانیفست مدرنیته نیز هماهنگ هستند بهترین اثر شنیداری را ساخته اند که به نظرمن بهترین اثر در حوزه نشر است .

رهبر ارکسترملل در خصوص فعالیت این ارکستر گفت : ارکستر ملل در سال جاری تعطیل بود و علی رغم تلاش های بسیار نتوانست اسپانسر جذب کند و بدون حمایت مالی هم نمی تواند به نتیجه مطلوب برسد.