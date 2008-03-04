روابط تهران-بغداد به روند طبیعی بازگشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "فواد حسین" درباره سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عراق گفت : ایالت کردستان جزئی از عراق است و ملت ما هم جزئی از ملت عراق به شمار می رود و ما امیدواریم که روابط کشورمان با کشورهای همسایه خوب باشد.

این مسئول منطقه کردستان عراق درادامه ابرازامیدواری کرد : سفر رئیس جمهوری ایران به عراق روابط بین تهران و بغداد را به روند طبیعی خود بازگرداند. به طوری که بتوانیم رابطه ای جدید را از سربگیریم و به روابط گذشته که براساس جنگ و درگیری بود، پایان دهیم و به خاطر ملتهایمان که از درگیری و جنگ در رنج و عذاب هستند، روابط جدیدی را آغاز کنیم.

وی درباره علت انجام نشدن سفر احمدی نژاد به منطقه کردستان عراق گفت : این موضوع به طرف ایرانی و برنامه های آن مربوط می شد.

این مقام منطقه کردستان عراق افزود: رئیس جمهوری ایران برنامه های زیادی را از سفرش لغو کرد به طوری که قرار بود به کربلا و نجف و دیگر مناطق نیز سفر کند، اما مدت زمان این سفر دو روز بود که این مدت زمان به وی اجازه سفر به دیگر مناطق را نمی داد.

وی درباره اینکه آیا توافقاتی که بین عراق وایران به امضا رسید، شامل منطقه کردستان نیز می شود،گفت : کردستان جزئی ازعراق است و اگر این توافقات شامل همه عراق می شود، بالطبع شامل کردستان نیزخواهد شد.