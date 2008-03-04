10 هزار گیلانی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می کنند

سردار علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: تاکنون دو هزار و 500 نفر از مردم گیلان از مناطق عملیاتی جنوب کشور در محورهای آبادان، اروندکنار، خرمشهر، شلمچه، هویزه، طلائیه، دهلاویه و چزابه بازدید کرده اند.

سردارعلیزاده همچنین با اشاره به اینکه، 30 نفر نیروی آموزش دیده در قالب "راویان فتح " در کاروانها، حماسه و ایثارگری های دوران دفاع مقدس را تشریح می کنند، اعلام کرد: برای هر زائر بسته های فرهنگی نظیر، دفترچه خاطرات، مهر، سجاده، کتابچه دعا و خودکار نیز در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: برگزاری مسابقه فرهنگی در مناطق عملیاتی از دیگر برنامه های سپاه منطقه گیلان در اردوهای کاروان راهیان نور است.

سردار علیزاده در ادامه هدف از اعزام این اردوها را جهت الهام گیری ازمقاومت، پایداری و تشریح فتوحات و رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و الگوگیری از قهرمانان عرصه های جهاد، ایثار، شجاعت و انتقال به نسل جدید و بهره گیری در آینده نظام اسلامی عنوان کرد.