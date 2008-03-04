کارشناسان و صاحبنظران : اقتدار تهران - پارادوکس واشنگتن / لزوم توجه بیشتر به فرصت های اقتصادی

آنچه در پی می آید حاصل گفتگوی خبرنگاران مهر با کارشناسان مسائل بین الملل، صاحبنظران و تحلیل گران تحولات خاورمیانه در خصوص نتایج سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق است.

نماد قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سفر رئیس جمهور به عراق نمادی از قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران است.

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه سفر رئیس جمهور به عراق به صورت رسمی پیش از این اعلام شده بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه سفر دکتر احمدی نژاد از قبل اعلام شده بود، این سفر نشان از قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران داشته و از این جهت دارای اهمیت ویژه ای است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از سفرهای مسئولان آمریکا به عراق با اعلام قبلی صورت نمی گیرد و آمریکایی ها به هیچ عنوان جرات ندارند چنین کاری را انجام دهند، عنوان کرد: مسئولان آمریکایی به صورت مخفیانه به عراق می آیند، بعد خبر آن را اعلام می کنند.

بروجردی با تشریح ابعاد سفر دکتر احمدی نژاد به بغداد بیان داشت: با توجه به اینکه برای اولین بار است که سفر به عراق در این سطح صورت می گیرد و با استناد به روابط میان دو کشور و به امضا رسیدن یادداشت تفاهم ها و توافقنامه های متعدد همچنین با توجه به بحرانهای عراق و مشکلات امنیتی در این کشور، این سفر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته در بحران عراق نقش مثبتی ایفا کرده است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از طرفی در شرایط سخت امنیتی کمک به بازسازی عراق را در دستور کار خود قرار داد و از طرف دیگر علی رغم همه توطئه های آمریکا و حتی ربوده شدن دیپلماتهای ایرانی بر خلاف مقررات بین المللی در عراق، تغییری در سیاست خود در حمایت از حکومت مردمی عراق انجام نداد.

بروجردی افزود: از سوی دیگر با توجه به تجربیات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حل مشکلات امنیت داخلی، این سفر می تواند برای مجموعه روابط دو کشور مفید باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با بیان بازتابهای این سفر در منطقه با اشاره به اهمیت عراق در سطح جهان عرب یادآور شد: با توجه به حساسیت کشورهای جهان عرب نسبت به موضوع عراق به طور قطع این کشورها توجه لازم را به این سفر خواهند داشت.

بروجردی اظهار داشت: همچنین برای کشورهای غربی چنین حضوری که به صورت رسمی اعلام شده، نشان از قدرت جمهوری اسلامی ایران و میزان ارتباط سطح بالا با عراق دارد.

موفقیت بزرگ دولت نهم

علی آقا محمدی معتقد است سفر رئیس جمهور ایران به عراق باعث خواهد شد که سایر همسایگان عراق هم در سطوح عالی رفت و آمدهای دیپلماتیک خود را به عراق آغاز کنند و وضعیت این کشور به مرور به وضعیت عادی دربیاید که این موفقیتی بزرگ برای دولت این کشور محسوب می شود.

دکترعلی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد سفر اخیر دکتر احمدی نژاد به عراق و پیامدهای آن گفت: با توجه به اینکه تبلیغات سنگین غربی ها بر این مسئله متمرکز شده بود که دولت عراق ناتوان است و دائما سعی می کردند دولت عراق را تضعیف کنند و بگویند که عراق در وضعیت امنیتی مناسبی نیست، سفر دکتر احمدی نژاد به این کشور قابل تامل است، چون عالی ترین مقام اجرایی ایرانی به عراق سفر می کند و دولت عراق میزبان اوست.

وی افزود: این سفر تاریخی در حقیقت، تبلیغات کشورهایی را که نمی خواهند عراق رشد کند و دولت این کشور به بالندگی و بلوغ برسد را خنثی می کند.

آقامحمدی اظهار داشت: سفر رئیس جمهور ایران به عراق باعث خواهد شد که سایر همسایگان عراق هم در سطوح عالی رفت و آمدهای دیپلماتیک خود را به عراق آغاز کنند و وضعیت عراق به مرور به وضعیت عادی دربیاید که این موفقیتی بزرگ برای دولت عراق محسوب می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پیامد بعدی سفر دکتر احمدی نژاد این است که این تلقی غلط که ایران فقط با یک طیف سیاسی ومذهبی درعراق کارمی کند، باطل خواهد شد چون دراین سفررئیس جمهور ایران با همه طرفها و اقوام و گروههای سیاسی دیدار و مذاکره خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های امنیتی و اقتصادی، بعد مهم سفر احمدی نژاد است، گفت: بنیاد های اقتصادی و امنیتی موجود بین ایران و عراق در جریان این سفر، متحول خواهد شد و این سفر می تواند یک نقطه عطف مهم در این راستا شود.

آقامحمدی خاطر نشان کرد: پیام این سفر برای آمریکایی ها این است که اگر آنها عاقلانه فکر کنند متوجه خواهند شد که رویکرد انزواطلبانه آنان در قبال ایران عملا سود و ثمری ندارد و کشوری که آنان خواستار انزوای آن هستند، در جایی که تحت اشغال آمریکایی ها است، حضور می یابد.

وی تاکید کرد: آمریکایی ها اگر عاقل باشند نباید راهکار درگیری و تقابل با ایران را در دستور کار خود قرار دهند.



اثبات حسن نیت تهران در خصوص عراق

یک کارشناس مسائل بین الملل با تاریخی خواندن سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق گفت : دکتر احمدی نژاد با انجام این سفر نشان داد که ایران به دنبال ثبات و امنیت در عراق بوده و حاضر است در این زمینه همچون موضوع هسته ای گفتگو و شفاف سازی کند.

علی کرمی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: این سفر بیانگر اهمیت امنیت منطقه به خصوص عراق برای جمهوری اسلامی ایران بود و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به دنبال تنش در منطقه نیست، بلکه می خواهد در منطقه تنش زدایی کند.

این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه این سفر برای منطقه بسیار مهم و تاریخی خواهد بود، خاطر نشان کرد: امروز تمامی رسانه های غربی به دنبال آن هستند تا با استفاده از ابزارهای مختلف سفر تارخی دکتر احمدی نژاد به عراق را کمرنگ نشان دهند، زیرا آنان بهتر از ما ارزش این سفر را درک کرده اند به گونه ای که از عواقب مذاکرات آن می ترسند .

کرمی افزود: پس از انجام این سفر برخی کشورهای غربی در تلاش خواهند بود تا نتایج مذاکرات این سفر را مخدوش کنند، حال رسانه های ما باید با تیزهوشی این امکان را ازدست دشمن بگیرند و نتایج مثبت این مذاکرات را که به نفع هر دوکشور به خصوص منطقه است، بزرگ نمایی کنند.

وی در پایان با بیان اینکه این سفر پیام مهمی برای تمامی کشورهای منطقه و جهان دربر دارد اظهار داشت: با انجام این سفر کشور های منطقه بخصوص کشورهای جهان به این درک رسیده اند که دیگر نمی توانند جمهوری اسلامی ایران را در معادلات جهانی نادیده بگیرند، زیرا همانطور که بارها خود آنها اعلام کرده اند امروز جمهوری اسلامی ایران قدرت اول منطقه است.

لزوم توجه بیشتر به فرصت های اقتصادی

یک تحلیلگر مسائل بین الملل معتقد است ایران باید در گسترش روابط با عراق بیش از مسائل سیاسی بر فرصت های اقتصادی تاکید و توجه کند.

سید مجتبی واحدی، سردبیر روزنامه آفتاب یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر اخیررئیس جمهور کشورمان به عراق و پیامدهای خاص آن گفت: اصل رفع اختلافات و گسترش همکاری های دو کشور همسایه فی نفسه مثبت و قابل تقدیر است.

وی افزود: برقراری آرامش و امنیت در عراق حتما به نفع ایران است.

سردبیر روزنامه آفتاب یزد تاکید کرد: عراق زمینه بسیار خوبی برای فعالیت بخش خصوصی ایران دارد و فرصت های اقتصادی زیادی در این کشور نهفته است که این سفر می تواند راهگشای این فعالیت های اقتصادی باشد.

واحدی اظهار داشت: فکرمی کنم فرصت سیاسی کمتری در این سفربرای ما وجود داشته باشد، چون تصمیمات کلان سیاسی دولت عراق با هدایتگری آمریکا صورت می گیرد و به نفع ما است که بیشتر روی فرصت های اقتصادی عراق به خصوص برای بخش خصوصی ایران، تاکید و توجه کنیم.

موضوع غرامت ها را فراموش نکنیم

یک استاد دانشگاه معتقد است علیرغم حرکت پرشتاب ایران و عراق در مسیر تعمیق مناسبات دو جانبه که با سفر احمدی نژاد به عراق تسریع شده است، تهران نباید موضوع دریافت غرامت های مربوط به دوران هشت سال دفاع مقدس از عراق را فراموش کند.

دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر دکتر محمود احمدی نژاد به عراق را با توجه به شرایط خاص خاورمیانه و نظام بین الملل مهم و قابل توجه ارزیابی کرد.

وی افزود: دو موضوع اساسی در خصوص سفر رئیس جمهور به عراق وجود دارد که می تواند بر روند انجام این سفر تاثیراتی را داشته باشد؛ مسئله نخست روابط دو جانبه ایران و عراق و طرح مباحثی چون معاهده الجزایر در آن چارچوب است که البته طرح چنین مسائلی در این سفر بعید به نظر می رسد. نکته دیگر هم به همکاری هایی مربوط می شود که جمهوری اسلامی ایران برای آرام کردن اوضاع عراق انجام می دهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرات گسترده سفر احمدی نژاد به عراق بر جوسازی های آمریکا علیه نقش سازنده ایران در آن کشور، ادامه داد: حقیقت این است که سفر رئیس جمهور ایران به عراق می تواند گام موثری در جهت رفع ابهامات و خنثی سازی شایعاتی باشد که در زمینه نقش منفی ایران در عراق از سوی رسانه های غربی و به طور گسترده مورد اشاره قرار می گیرد.

هرمیداس باوند همچنین گفت: نکته ای که مقامات ایرانی باید در چارچوب انجام این سفر با اهمیت مورد توجه قرار دهند موضوع غرامت هایی است که ایران باید از کشور عراق دریافت کند؛ مقامات ما به هیچ وجه نباید این موضوع را فراموش کرده یا از آن چشم پوشی کنند. به هر صورت این حق ایران همواره باید زنده نگه داشته شود تا علاوه بر دریافت و استیفای آن، از ایراد برخی تردیدات در معاهدات بین المللی چون الجزایر نیز پیش گیری به عمل آید.

وی ارتباط تعویق انجام دور بعدی گفتگوهای ایران و آمریکا با سفر احمدی نژاد به عراق را بعید ندانست اما یادآوری کرد: هر چند تحلیل هایی در این خصوص وجود داشته اما به نظر می رسد فراهم نشدن لوازم لازم برای انجام دور بعدی و تداوم این گفتگوها نیز در تعویق آن موثر بوده است.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به تاثیرات مثبتی که انجام سفر رئیس جمهور به عراق در روند مناسبات تهران - بغداد و مسیر بازسازی کشور عراق خواهد داشت، اظهار داشت: آنگونه که خود آمریکایی ها نیز اعلام کرده اند، قاعدتا باید از روند بهبود شرایط عراق که از نتایج تعمیق مناسبات ایران و این کشور است استقبال نمایند اما شکی نیست که گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز نگرانی هایی را برای واشنگتن ایجاد خواهد کرد.

نمایش تائید فرایند سیاسی عراق

خوش چهره گفت:ساخت سیاسی نظام عراق در حال شکل گیری و تثبیت است و سفر عالی ترین مقام اجرایی ایران به عراق در شرایط فعلی، نشان تایید این روند از سوی ایران و حمایت خاص ایران از دولت کنونی عراق محسوب می شود.

جلال خوش چهره، فعال مطبوعاتی و صاحبنظر امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ابعاد مختلف سفر دکتر احمدی نژاد به عراق گفت:سفر رئیس جمهور ایران به عراق در مقطع حساسی صورت گرفته است،از یک طرف ایران درگیر مشکلات مربوط به دیپلماسی هسته ای خود است که کانون مرکزی این چالش هم آمریکا است و از طرف دیگر عراق حوزه نفوذ مشترک ایران و آمریکا است.

وی تصریح کرد: نفوذ ایران در عراق معنوی و نرم است ولی نفوذ و قدرت آمریکا در عراق، کاملا سخت افزاری و مصنوعی است.

خوش چهره گفت : سفر احمدی نژاد به عراق یک مانور دیپلماتیک قوی از سوی ایران است که قدرت تحرک ایران را به رخ رقبای خود می کشد.این صاحبنظر امور سیاسی با اشاره به بی سابقه بودن سفر هیات ایرانی به عراق در سطح عالی کنونی اظهار داشت: نفس این سفر مثبت و قابل تامل است و قطعا آثار مثبت خود را بر روابط ایران و عراق و حتی تعاملات منطقه ای می گذارد.

وی گفت: تلخ نرین خاطره تاریخی دو کشور جنگ هشت ساله ایی است که صدام به دو کشور تحمیل کرد و این سفر نشان می دهد که این خاطره تلخ کم کم در گرمای روابط و تعاملات دو ملت رنگ می بازد و به حاشیه می رود.

خوش چهره افزود:ساخت سیاسی نظام عراق در حال شکل گیری و تثبیت است و سفر عالی ترین مقام اجرایی ایران به عراق در شرایط فعلی، نشان تایید این روند از سوی ایران و حمایت خاص ایران از دولت کنونی عراق محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد:سفر رئیس جمهور به عراق این پیام واضح را به آمریکایی ها می دهد که واقعیت حضور و نفوذ ایران را در منطقه به رسمیت بشناسند و دست از تلاش بیهوده برای انزوای ایران بردارند.

خوش چهره ادامه داد: به نظر می رسد سفر رئیس جمهور ایران به عراق، سرآغاز سفر مقامات بلند پایه دیگر کشورهای منطقه به عراق شود که این به شدت به نفع دولت عراق و ساخت سیاسی فعلی این کشور خواهد بود.

وی تاکید کرد:به نفع آمریکا است که در مورد مشکلات عراق با ایران یک تعامل مثبت داشته باشد، تعاملی که می تواند در دراز مدت سایر چالش های موجود بین ایران و آمریکا را نیز حل کند.

اقتدار تهران - پارادوکس واشنگتن

یک کارشناس مسائل منطقه معتقد است که در شرایط کنونی خاورمیانه حضور مقتدر ایران در عراق که با سفر رئیس جمهور کشورمان به بغداد ابعادی تازه یافته در مقابل پارادوکس بی سابقه ای که ایالات متحده در عراق و خاورمیانه به آن دچار شده، دو موضوع قابل تامل در مجموع تحلیلات جاری در منطقه است.

محمد کاظم انبارلویی، رئیس مرکزسیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر سفر احمدی نژاد به عراق را ابتکار شجاعانه رئیس جمهور کشورمان دانست که نقطه عطفی تاریخی در مسیر مناسبات تهران - بغداد ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سفراحمدی نژاد به عراق با توجه به جدیدترین تحولات منطقه می تواند الگویی قابل قبول برای روابط کشورهای منطقه به ویژه با عراق باشد، افزود: بدون شک همانگونه که مقامات عراقی نیز اذعان کرده اند، انجام این سفر در شرایط فعلی خاورمیانه، بهترین اقدام عملی است که می توان در جهت خنثی سازی اتهامات اشغالگران عراق علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی کرد.

انبارلویی با اشاره به زمینه های بی شمار موجود برای تعمیق مناسبات ایران و عراق، ادامه داد: پر واضح است که روابط هزار ساله ای که ملت های ایران و عراق با یکدیگر داشته اند، ضمن نمایش علائق مشترک دو طرف برای تعمیق مناسبات برادرانه در شرایط کنونی، به نوعی منافع و مصالح دو جانبه ای که از رهگذر این مسئله عاید دو طرف خواهد شد را نیز یادآوری خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت بازسازی عراق برای جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن حفظ تمامیت ارضی کشور، گفت: در شرایطی که ایران و عراق گام هایی موثر و عملی را در جهت تعمیق و گسترش روابط خود برمی دارند، آمریکایی ها با نوعی پارادوکس بی سابقه در میدان عراق مواجه شده اند و این تناقضی که واشنگتن گرفتار آن شده از سویی به سر دادن شعارهای دموکراتیک برای عراقیان و از دیگر سو عدم پایبندی آن ها به وعده ها و شعارهای خود باز می گردد.

این کارشناس منطقه ای در ادامه اظهار داشت: حقیقت آن است که در وضعیت کنونی عراق که تهران تمام تلاش خود برای تثبیت امنیت و ثبات در آن کشور را در دستور کار خود قرار داده، آمریکایی ها در پی تحقق نسخه حکومتی مورد نظر خود برای عراق هستند چرا که تحقق راهکارهای دموکراتیک در عراق، نهایتا به زیان آمریکایی ها خواهد بود.

انبارلویی نوع حضور رئیس جمهور کشورمان در عراق را پیامی برای تمام کشورهای منطقه دانست و افزود: همانگونه که می دانید به رغم حضور کامل نیروهای اشغالگر دراقصی نقاط خاک عراق، هنگامی که رئیس جمهور آمریکا یا نخست وزیر انگلیس قصد سفر به عراق را دارند باید سفر خود را در چارچوب های سری و سرزده انجام دهند و این مسئله نشان می دهد که خود آن ها نیز به وضعت امنیتی در عراق که حاصل عملکرد خودشان است، اطمینان ندارند.

وی درپایان تصریح کرد: در واقع احمدی نژاد با سفر اعلام شده خود به عراق و طی مسیر فرودگاه تا منطقه سبز بغداد آن هم به صورت زمینی اثبات کرد که از نظر جمهوری اسلامی ایران، عراق کشوری امن است و این پیامی است که ارسال آن به کشور های منطقه مرهون شجاعت رئیس جمهور ایران برای انجام چنین ریسک بزرگی بوده است.



الگویی مناسب برای کشورهای منطقه

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه دیپلماسی عملی ایران در عراق، الگویی مناسب برای کشورهای منطقه است، گفت: جمهوری اسلامی ایران درجریان این سفر با صراحت و در بالاترین سطوح اعلام کرده که حضور نیروهای اشغالگر درعراق با توجه به فراهم شدن امنیت قابل قبول، دیگر توجیهی ندارد.

صباح زنگنه کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر دکتر احمدی نژاد به عراق را که برای نخستین بار پس از 4 تا 5 دهه بین دو کشور ایران و عراق انجام می شود، تاریخی خواند و اظهار داشت: تمام کشورهای منطقه جهت برقراری و تعمیق مناسبات با دولت تازه تاسیس عراق می توانند از این الگو به بهترین وجه استفاده کنند.

وی افزود: همانگونه که می دانید امروز با تثبیت شرایط سیاسی درعراق و تنظیم قانون اساسی دائمی در آن کشور و وجود دولت و مجلس عملا دیگر توجیهی برای تداوم حضور نیروهای خارجی در عراق، باقی نمانده و شاید مهمترین پیام سفر رئیس جمهور ایران به عراق که با اعلام قبلی و به گونه ای بی سابقه هم انجام شد، همین نکته باشد.

این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد : شرایط امروز عراق به گونه ای است که این کشور به ترکیبی از حاکمیت مستقل ملی و حاکمیت بین المللی معلق مانده و طبیعی است که در چنین شرایطی، سفر رئیس جمهور کشوری با جایگاه و نفوذ ایران در منطقه به آنجا، به معنای حمایت و وزن بخشی به کفه حاکمیت ملی عراق است که طبعا با خروج نیروهای خارجی محقق و تثبیت خواهد شد.

زنگنه همچنین با تاکید بر لزوم پیگیری نگاه کل نگر در دیپلماسی مواجهه با تحولات عراق، گفت: نباید از یاد برد که در سفرهایی که به کشور عراق انجام می شود، باید نگاهی کل نگر داشت و در ملاقات ها یا رایزنی هایی که انجام می شود، نوعی توازن بین گروه های مختلف دخیل در تحولات داخلی عراق ایجاد کرد که به نظر می رسد در جریان سفر اخیر رئیس جمهور این فاکتور مهم مدنظر قرار گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه سفر احمدی نژاد به عراق اثبات کرد که سیاست تهران در قابل عراق، سیاستی عملی بوده است، اظهار داشت: بدون شک رویکرد صادقانه و دیپلماسی عملی ایران می تواند به عنوان الگویی برای تمام کشورهای منطقه جهت برقراری و تعمیق مناسبات با دولت تازه تاسیس عراق مدنظر قرار گیرد.

استارت فعالیت روابط خارجی دولت مالکی

یک استاد دانشگاه معتقد است سفر دکتر احمدی نژاد به عراق منجر به فعال شدن روابط خارجی دولت عراق خواهد شد و عملا گفتمان اشغالگری را پایان خواهد داد .

دکتر احمد بخشایشی اردستانی استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل بین المللی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آثار و پیامدهای سفر دکتر احمدی نژاد به عراق گفت: سفر رئیس جمهور ایران به عراق یک رویداد بی سابقه در طول تاریخ روابط دو کشور محسوب می شود، ایران وعراق همواره تا دوره کنونی، رقیب و مخالف هم بوده اند و همواره روابطی پرتنش و حاد با یکدیگر داشته اند، اما این سفر نشان می دهد که دوران تازه ای در روابط این دو همسایه شروع شده است.

وی در مورد پیامد و پیام سفر احمدی نژاد برای آمریکایی ها گفت: :سفر دکتر احمدی نژاد به عراق منجر به فعال شدن روابط خارجی دولت عراق خواهد شد وعملا گفتمان اشغالگری را پایان خواهد داد،چون هرچه رفت و آمدهای دیپلماتیک دولت کنونی عراق، افزایش یابد و همسایگان این کشور با این نوع مسافرتها، بر رسمیت دولت عراق تاکید کنند، دولت عراق مقتدرتر و مستقل تر خواهد شد و عملا عرصه برای اشغالگران تنگ خواهد شد.

بخشایشی درادامه تاکید نمود: هیچ کشوری به جز ایران نمی تواند نقشی ممتاز در بازسازی عراق داشته باشد و نقش ایران در این زمینه کاملا منحصر به فرد است ، هیچ کدام از همسایگان عراق نمی توانند جای ایران را بگیرند، به خصوص با توجه به جغرافیای خاص عراق، ایران عملا می تواند کریدور صادراتی مناسبی برای عراق باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد : سفر دکتر احمدی نژاد می تواند مهمترین ابهام باقی مانده در روابط دو کشور یعنی قرارداد 1975 را نیز حل و فصل کند و زمینه را کاملا برای داد و ستدهای اقتصادی کلان و گسترده بین ایران و عراق فراهم نماید.

بخشایشی گفت: شکوفایی و احیای" اقتصاد مرزی" می تواند یکی از مهمترین دستاوردهای سفر احمدی نژاد باشد.

نمایش امنیت در عراق

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق نشان داد که این کشور امن است و از این پس مقامات سایر کشور های جهان نیز می توانند در پی خط شکنی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد به عراق سفر کنند.

دکتر کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق را سفری تاریخی و بسیار مهم خواند و اظهار داشت : هدف رئیس جمهور از انجام این سفر ایجاد امنیت و ثبات و صیانت از تمامیت ارضی و پیشتیبانی برای رشد و آبادانی عراق است و این امر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و جدی است.

وی افزود : سفر رئیس جمهوری ایران به عراق یک ابتکار بسیار خوب و بزرگ به حساب می آید، چراکه این خط شکنی از سوی ایران نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران با انجام رفت و آمدهای دیپلماتیک به دنبال برقرای امنیت و صلح و ثبات در عراق به خصوص در منطقه است.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حق این بود که ایران به عنوان کشورهمسایه و دارای تمدن، تاریخ و فرهنگ مشترک با کشورعراق ارتباط نزدیک وگسترده تری را با دولت وملت این کشور برقرار کند که بعد از انجام این سفر شاهد این ارتباط نزدیک بین دو کشور خواهیم بود.

دکترجلالی خاطر نشان کرد: سفر دکتر احمدی نژاد مورد توجه رسانه های سراسر جهان قرار گرفته، چرا که این سفر با اطلاع قبلی و با وضعیتی کاملا مدنی انجام شده است، برخلاف سردمداران کاخ سفید که بدون اطلاع و با حضور در کمپ های نظامی به این کشور سفر کرده اند.

نمونه ای از نگاه دلسوزانه تهران به تحولات عراق

رئیس مرکز اطلاع رسانی عراق در واشنگتن در گفتگو با مهر با انتقاد شدید از عملکرد کشورهای عربی در برابر عراق و طفره رفتن آنها از عادی کردن روابط با این کشور،سفر دکتر احمدی نژاد به عراق را نمونه بارز نگاه دلسوزانه جمهوری اسلامی ایران به آینده این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد روزگذشته در راس یک هیئت عالی رتبه سفر تاریخی به عراق را آغاز کرد؛ در حالی که کشورهای عربی نه تنها همچنان از اعزام سفیر به عراق و عادی کردن روابط با دولت منتخب این کشور با وجود گذشت پنج سال از سرنگونی رژیم صدام خودداری می کنند،بلکه هیچ یک از مقامهای بلندپایه آنها به بغداد سفر نکرده اند.



"نزار حیدر" کارشناس عراقی ورئیس مرکز اطلاع رسانی عراق در واشنگتن در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهراظهار داشت : سفر رئیس جمهور ایران به عراق در زمانی که کشورهای عربی همجوار حتی حاضر به گشایش نمایندگی برای خود در عراق نیستند؛ بیانگر آن است که ایران دلسوزترین کشور برای آینده عراق است.

وی درباره تاثیرات این سفر بر زندگی مردم عراق گفت : بی شک هرتحولی درروابط عراق با هرکشوری از کشورهای همجوار و به ویژه جمهوری اسلامی ایران، تاثیرات زیادی بر تمام ابعاد و شرایط عراق خواهد داشت و به طور حتم، زمینه ساز گسترش چشمگیر روابطی می شود که رژیم صدام درهشت سال جنگ تحمیلی اش علیه ایران، سعی در تخریب آن داشت.

این کارشناس عراقی همچنین با اشاره به تلاشهای آمریکا برای ضربه زدن به روابط بغداد ـ تهران خاطر نشان کرد : آمریکا امروز رویکرد صدام حسین را دنبال می کند، اما به لطف خدا، هم عراقی ها وهم ایرانی ها از این توطئه آگاهی دارند واین سفر به خودی خود بیانگر شکست طرحهای آمریکا در این چارچوب است و آمریکا با وجود 160 هزار نظامی خود درعراق دربرابر خواسته دو ملت عراق وایران شکست خورد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی عراق در ادامه به مهر گفت : کشورهای عربی همسایه عراق نه تنها سفارتخانه ، کنسولگری ودفتر نمایندگی در عراق ندارند، بلکه به بهانه نبود امنیت، حتی از اعزام سیاستمداران خود به عراق هم طفره می روند؛ این در حالی است که نبود امنیت اگر برای آنها مشکل است؛ برای ملت عراق وایران هم چنین وضعیتی وجود دارد، پس چرا ایران اولین سفارتخانه را در بغداد پس از سقوط رژیم صدام بازگشایی کرد و وزیر امور خارجه اش اولین مسئول سیاسی در کشورهای همجوار بود که به عراق سفر کرد وحالا چرا در این شرایط نا امنی(به زعم دولتهای عربی) رئیس جمهورش در عراق است ؟

وی در این رابطه افزود : چرا ایرانی ها چنین بهانه هایی ندارند ؟ که در پاسخ باید گفت چون ایرانی ها برای مردم عراق و آینده ملت ودولتش از دیگر همسایگان آن دلسوزترند.

ابهام جدی در راهبرد انزوای ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه سفر احمدی نژاد به عراق، آمریکا را در موضع انفعال قرار می دهد، گفت : این سفر راهبرد انزوای ایران در منطقه خاورمیانه را با یک ابهام جدی مواجه می‌کند.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر اخیر دکتر احمدی نژاد به عراق و پیامدهای متنوع آن گفت: سفر آقای احمدی نژاد عالی ترین دیدار یک مقام ایرانی از عراق در طول تاریخ روابط دو کشور است و به همین دلیل اهمیت خاصی دارد.

وی افزود: این سفر دراین سطح عالی، نشان می دهد که ایران و عراق موانع تاریخی و ریشه دار گسترش روابط به خصوص خاطره تلخ حمله صدام حسین به ایران را برطرف کرده اند.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس گفت : ایران نیز تنها کشوری است که راهبرد اصلی خود را تقویت دولت عراق قرار داده است و به همین لحاظ در بین کشورهای همسایه ، دارای استراتژی کاملا شفاف و مثبتی است.

فلاحت پیشه تاکید کرد : یکی ازموضوعاتی که باید درسفر دکتراحمدی نژاد حل و فصل شود، بازگشایی مرزهای دوکشور بطور کامل و وسیع به خصوص مرز خسروی و مرز پرویز خان است .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: از آنجا که عراق در شرایط کنونی دارای نظام اقتصادی نهادمند نیست، این سفر می تواند آغازی برای این روند و شروع جدی همکاری های اقتصادی ایران و عراق باشد، چون ایران قوی ترین همسایه عراق است.

وی درپاسخ به این سئوال که سفر دکتراحمدی نژاد چه پیامی برای طرف آمریکایی دارد، گفت: ایران و آمریکا دو راهبرد متفاوت در قضیه عراق دارند، ایران راهبرد تقویت دولت عراق را در دستور دارد و آمریکا تداوم اشغالگری و توجیه آن را، به همین دلیل این سفر عملا تداوم مقتدرانه راهبرد ایران است و آمریکا را در موضع انفعال قرار می دهد.

وی در مورد سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا در موضوع عراق نیز گفت: آمریکا باید بداند که دیگر نمی تواند از یکسو ایران را متهم و از طرف دیگر مشکلات خود در عراق را به وسیله ایران حل کند ، این موضوع را دولت عراق هم باید مورد توجه قرار دهد، جایگاه منطقه ای و قدرت ایران باید مورد توجه آمریکا قرار گیرد و این کشور رفتارهای خود را متناسب با این قدرت تغییر دهد.

اراده ایران و عراق برای حل بحران ها

یک کارشناس مسائل بین‌الملل سفر محمود احمدی نژاد به عراق بدون در نظر گرفتن خواسته های آمریکا بویژه قبل از برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا را بیانگر اراده تهران و بغداد برای حل بحران عراق و برقراری امنیت در منطقه بدون اتکاء به کشور بیگانه خواند.

حمید رضا ترقی رئیس کمیته بین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه سفر رئیس جمهوری ایران به عراق آثار بسیار مهم و تاثیر گذاری برای دو کشور و منطقه در بر خواهد داشت، گفت: از گذشته تا به امروز جمهوری اسلامی ایران و عراق دارای منافع و مصالح ملی بی شماری بوده اند که این موضوعات برای هر دو کشور بسیار مهم و استراتژیک است.

وی افزود : سفر تاریخی رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق آن هم بعد از گذشت نیم قرن فضای مناسبی را جهت گسترش همکاری ها بین دو کشور وهمچنین ایجاد امنیت در منطقه به وجود خواهد آورد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم عراق اظهار داشت: مردم عراق از جمله ملت هایی هستند که بعد از 40 سال هنوز نتوانسته اند روی آرامش را ببینند، حال با سفر شهردار تهران و سپس رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق این امید می رود که در سالهای آتی شاهد پیشرفت، آبادانی و توسعه در این کشور باشیم.