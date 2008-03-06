پنج اکیپ نظارتی ویژه نوروز در شهریار فعال می شود

ابوالفضل متولی باشی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: گشتهای مشترک اداره بازرگانی با ادارات بهداشت، دامپزشکی، تعزیرات حکومتی، تاکسیرانی و حمل و نقل از اکیپهایی هستند که با نظارت بر کم فروشیها و واحدهای صنفی و دستفروشان امنیت شهروندان در شب عید را تامین می کنند.

وی افزود: تمامی ادارات یاد شده با در اختیار گذاشتن نماینده ای مشخص در این خصوص با اداره بازرگانی همکاری می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد شش خودرو به منظور گشت زنی اکیپها، پیش بینی شده است که در حال حاضر تنها دو دستگاه تامین شده و چهار دستگاه کمبود داریم.

وی یادآور شد: نظارت بر تخلفاتی نظیر کم فروشی، گرانفروشی، حراجهای بدون مجوز، فروش اجناس خارجی قاچاق و ... از جمله مواردی است که از سوی این اکیپها صورت می گیرد.