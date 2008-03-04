نمایشگاه سبیت هانوفر میزبان بزرگترین شرکتهای تولید کننده فناوریهای نو

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "سبیت" آلمان از امروز 4 مارس در هانوفر گشایش می یابد و تا روز شنبه 9 مارس به کار خود ادامه می دهد.

این نمایشگاه پس از نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی لاس وگاس بزرگترین رویداد برای عرضه و معرفی فناوریهای نوین به شمار می رود.

مهمترین مقوله ای که در این دوره نمایشگاه سبیت مدنظر قرار گرفته است "فناوری سبز" است و در میان بزرگترین شرکتها و سازمانهایی که حضور فعال خود را در سبیت 2008 به نمایش گذاشته Green IT Village است که با ارائه فناوریهای مفید برای صرفه جویی در مصرف انرژی و سازگار با محیط زیست، راه حلهایی با اثربخشی بالا را معرفی می کند.

"ارنست رائو"، مدیر سبیت در خصوص ویژگیهای این دوره از نمایشگاه توضیح داد: "دوره جدید نمایشگاه سبیت با چشم اندازهای روشن تر و ساختارهایی واضح تر گشایش می یابد."

رائو در ادامه اظهار داشت که در این دوره از نمایشگاه سبیت 5 هزار و 500 غرفه از 75 کشور دنیا حضور دارند و در بخشهای "راه حلهای شرکتی"، "بخش عمومی"، فناوری و زیرساخت" و "راه حلهای خانه و موبایل" به ارائه محصولات فناوری خود می پردازند. همچنین در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، کنفرانسهایی با عنوان "کنفرانسهای جهانی سبیت" (CeBIT Global Conferences) با هدف بررسی موقعیت فناوریهای برتر در این مقولات برگزار می شوند.

به گفته رئیس سبیت، Green IT (فناوری اطلاعات سبز) واژه سحرآمیز زمان حال است و بزرگترین مقوله سبیت 2008 به شمار می رود.

وی در این خصوص افزود: "تنها آینده به ما خواهد گفت که آیا فنارویهای سبز می توانند مردم را جذب کنند و یا اینکه می توانند فضاهای سرمایه گذاری جدیدی را ایجاد کنند یا نه."

به گزارش مهر، در این دوره از سبیت هانوفر شرکتهای فناوری ایرانی نیز حضور دارند.