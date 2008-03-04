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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۸

برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی در پارک آموزش ترافیک

برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی در پارک آموزش ترافیک

همزمان با فرا رسیدن ایام سال جدید، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، نسبت به برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی در پارک آموزش ترافیک پونک اقدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با فرهنگ عبور و مرور در ایام فراغت نوروز تدارک دیده شده است.

این گزارش حاکی است ، معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در راستای وظایف آموزشی و به منظور ارتقا فرهنگ ترافیک در جهت بهبود رفتارهای ترافیکی ، به اجرای برنامه های متنوعی از قبیل جنگ ترافیک شامل اجرای نمایش ، مسابقه و اهدای کتابهای آموزشی در محل پارک آموزش ترافیک پونک می پردازد.

بر همین اساس ، علاقمندان می توانند جهت ثبت نام برای استفاده از برنامه های یاد شده و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره تلفن 2- 44438871 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است ، استفاده از برنامه های نوروز در پارک آموزش ترافیک پونک برای عموم آزاد و رایگان است.

 

کد مطلب 649435

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