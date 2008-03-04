برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی در پارک آموزش ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با فرهنگ عبور و مرور در ایام فراغت نوروز تدارک دیده شده است.

این گزارش حاکی است ، معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در راستای وظایف آموزشی و به منظور ارتقا فرهنگ ترافیک در جهت بهبود رفتارهای ترافیکی ، به اجرای برنامه های متنوعی از قبیل جنگ ترافیک شامل اجرای نمایش ، مسابقه و اهدای کتابهای آموزشی در محل پارک آموزش ترافیک پونک می پردازد.

بر همین اساس ، علاقمندان می توانند جهت ثبت نام برای استفاده از برنامه های یاد شده و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره تلفن 2- 44438871 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است ، استفاده از برنامه های نوروز در پارک آموزش ترافیک پونک برای عموم آزاد و رایگان است.