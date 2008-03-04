بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق

به گزارش خبرگزاری مهر ، تهران و بغداد در این بیانیه بر تقویت همکاری فی‌مابین در زمینه نفت و گاز و تسریع در اجرای طرحهای مورد توافق و بهره‌برداری دو جانبه از میادین نفت و گاز مشترک طبق قوانین و مقررات بین المللی تاکید کردند.

توافق در زمینه توسعه همکاریهای بانکی میان دو کشور در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی از دیگر بندهای این بیانیه مشترک است.

بر اساس این بیانیه مشترک طرف عراقی از جمهوری اسلامی ایران برای تخصیص یک میلیارد دلار وام در جهت کمک به بازسازی زیرساختهای این کشور قدردانی کرد.

طرفین همچنین حمایت خود را از گفتگوهای جاری میان دو کشور برای توافق در زمینه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و عراق اعلام کردند.

جمهوری اسلامی ایران و عراق در این بیانیه مشترک بر ضرورت به کارگیری کلیه روشها در جهت تامین امنیت مرزهای دو کشور به عنوان مرزهای صلح و دوستی تاکید کردند.

جمهوری اسلامی ایران و عراق ضمن بررسی آخرین تحولات خاورمیانه سیاست قلع و قمع در غزه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و خواستار همه گونه کمک‌رسانی به مردم فلسطین و رفع محاصره از آنان شدند.