انتقاد درونی به معنای قهر سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد توکلی در آستانه برگزاری نمایشگاه تا انتخابات در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی خود از لیست پیشنهادی جبهه متحد اصولگرایان عنوان کرد : جبهه متحد یک لیست بیشتر ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد : ثبات سیاسی در کشور در سایه رقابتهای سالم و بر اساس قانونمندی به وجود می آید.

وی خاطرنشان کرد : احزاب اگر منطقی و قانونی عمل کنند می توانند اعتماد مردمی را جلب کرده و به پویایی جامعه کمک کنند.

توکلی با بیان اینکه احزاب با عملکرد خود قلمرو قدرتشان را کم و زیاد می کنند، خاطرنشان کرد : وجود احزاب سیاسی برای یک نظام پارلمانی امری ضروری است.

وی در خصوص وعده های داوطلبین نمایندگی عنوان کرد : برخی ها با دادن شعارهای غیرعملی، اعتماد مردم را کم کرده و در مجلس نیز بدون پرداختن به مسائل ملی با نگاه کلان به موارد محلی با دید خرد می پردازند.

توکلی ادامه داد : این مورد زمینه های ارتباطات و مناسبات ناروای برخی از نمایندگان را با دستگاههای اجرایی و به انحراف کشاندن مسائل پیرامون آن را به همراه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که قدرتمندی یک حزب در مجلس موجب نمی شود که آن حزب برای بسط قدرت خود جایگاه قانون را تضعیف کند که نمونه آن را در مجلس ششم شاهد بودیم اظهار داشت : در آن دوره جریان ساختار شکنی پیدا شد که قدرتمند هم نبود و از سوی دشمنان ملت هدایت می شد.



