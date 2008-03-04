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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

/ اختصاصی مهر /

کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد87 امروز منتشر می شود

کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد87 امروز منتشر می شود

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد 87 در بعد از ظهر امروز خبر داد.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 87 از ساعت 19 امروز بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

وی اظهار داشت : داوطلبان می توانند با مشاهده کلیدها و سئوالات، اشکالات خود را به مدت یک ماه از تاریخ 15 اسفندماه از طریق پست به سازمان سنجش آموزش ارسال کنند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش در مورد اعلام نتیجه این کنکور افزود: نتایج اولیه این آزمون نیمه دوم اردیبهشت ماه و یا اوایل خرداد ماه اعلام می شود.

کنکور کارشناسی ارشد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اول تا چهارم اسفند ماه برگزار شد.

کد مطلب 649442

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