کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد87 امروز منتشر می شود

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 87 از ساعت 19 امروز بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

وی اظهار داشت : داوطلبان می توانند با مشاهده کلیدها و سئوالات، اشکالات خود را به مدت یک ماه از تاریخ 15 اسفندماه از طریق پست به سازمان سنجش آموزش ارسال کنند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش در مورد اعلام نتیجه این کنکور افزود: نتایج اولیه این آزمون نیمه دوم اردیبهشت ماه و یا اوایل خرداد ماه اعلام می شود.

کنکور کارشناسی ارشد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اول تا چهارم اسفند ماه برگزار شد.