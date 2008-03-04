حجم قرار دادهای منعقده صادرات خدمات فنی مهندسی از 2 میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، کیومرث فتح الله کرمانشاهی معاون کمکهای فنی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان مطلب بالا افزود: خدمات فنی مهندسی متخصصان ایرانی در خارج از کشور به لحاظ کیفیت بالای ارائه این خدمات، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است و طی 10 ماهه اول سال 1386 پیمانکاران ایرانی موفق شدند برای انجام 59 طرح خدمات فنی مهندسی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار قرار داد منعقد نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، وی افزود: احداث پست برق، نیروگاه، احداث برج 25 طبقه، احداث مجتمع تجاری ، احداث کارخانه خودرو سازی سمند، احداث تونل،نظارت و نصب خطوط انتقال 13200 کیلووات، احداث مجتمع های مسکونی ، احداث کارخانه آرد، لبنیات ، نوسازی تصفیه خانه آب، اجرای پروژه آسفالت، احداث سد، احداث کانال آب ، پروژه آب رسانی و ... از جمله طرحهایی است که در کشورهای نیجریه - سوریه - آذربایجان - عراق - قزاقستان - هندوستان - ونزوئلا- ترکمنستان - امارات متحده عربی ، افغانستان و تاجیکستان که از جمله این قرار دادهاست توسط مهندسان و متخصصان ایرانی به اجرا در خواهند آمد.

کرمانشاهی ادامه داد: با توجه به صادرات 11 ماهه اول سالجاری که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران 8/18 میلیارد دلار با احتساب میعانات گازی ( بدون احتساب میعانات گازی 5/13 میلیارد دلار ) اعلام شده است هم اکنون می توان اذعان کرد صادرات غیر نفتی کشور طی 11 ماهه اول سالجاری از مرز 20 میلیارد دلار فراتر رفته است و پیش بینی می شود با توجه به صادرات کشور درماه پایانی سالجاری این رقم به حدود 22 میلیارد دلار برسد.

وی سپس به تاثیر به حمایتهای دولت ازخدمات فنی مهندسی اشاره کرد و گفت: این حمایتها را می توان در دو دسته کلی حمایتهای سیاسی و مالی تقسیم بندی نمود. تاثیر حمایتهایی از قبیل صدور انواع ضمانت نامه های ارزی ، پرداخت جوایز صادراتی و پشتیبانی های سیاسی در بازارهای هدف و ... در افزایش چشمگیر صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور تاثیر قابل توجهی داشته است و با عنایت به موارد فوق الذکر انتظار می رود در سال پایانی برنامه چهارم توسعه این حجم قرار دادها از مرز 3 میلیارد دلار هم فراتر رود.