تیم تحقیق لیگ حرفه ای آسیا فروردین ماه به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، از بین کشورهای آسیایی ۱۶ کشور از نگاه کمیته برگزاری لیگ حرفه ای AFC شرایط ایده ال را برای حضور در این رقابت ها دارند و از فروردین ماه آینده بررسی های نهایی برای حضور تیم های برتر این کشورها در مسابقات لیگ حرفه ای آسیا آغاز خواهد شد. یکی از این کشورها ایران است که پس از بازدید نخست بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در فهرست فعلی کمیته لیگ حرفه ای AFC قرار گرفته است.

فهرست کشورهای شرکت کننده در لیگ حرفه ای آسیا در آخرین جلسه ای مسئولان این کمیته که به ریاست سابورو کابوچی برگزار شد با حذف برخی نام ها کوتاه تر از قبل شد. در جلسه کمیته لیگ حرفه ای قرار براین گذاشته شد که حداقل های موجود حفظ شود و شرایط ورود کشورها یا باشگاه ها به هیچ وجه آسان تر از شکل فعلی نشود.

از آوریل ۲۰۰۷ - اردیبهشت ۱۳۸۶ تیم تحقیق لیگ حرفه ای آسیا با در نظر گرفتن ۱۰ موضوع، ۱-سازماندهی، ۲- استاندارد فنی، ۳- تماشاگران، ۴- مدیریت و پشتیبانی، ۵- دیجیتال مارکتینگ، ۶- معیارهای تجاری، ۷- مدیریت مسابقات، ۸- رسانه ها، ۹- استادیوم و امکانات، ۱۰- باشگاه ها از ۲۱ کشور آسیایی بازدید کرد و در نهایت بین ۱۴ تا ۱۶ کشور به فهرست فعلی راه پیدا کردند که روی آنها از ماه مارس ۲۰۰۸ - فروردین۱۳۸۷ تحقیقات بیشتری انجام خواهد شد تا نتیجه نهایی در جلسه می ۲۰۰۸ اعلام شود.

ایران یکی از کشورهایی بود که در فهرست کشورهای مورد بررسی قرار داشت و تیم تحقیق لیگ حرفه ای از فدراسیون و باشگاه های ایران دیدن کردند.

کاوابوچی برای یادآوری دوباره به فدراسیون ها در جلسه کمیته لیگ حرفه ای گفت : " انجام اصلاحات به سختی انجام می شود وتا زمانی که فدراسیون ها نتوانند این مشکلات را پشت سر بگذارند هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود. ما برای تغییرات احتیاج به حرکت های اساسی داریم و تغییرات جزیی کمکی به ما نخواهند کرد".

رئیس کمیته لیگ حرفه ای همچنین گفت : " کشورهایی که در بررسی های بازیهای ۲۰۰۹ نتوانند امتیاز لازم را بدست آورند یکبار دیگر برای بازیهای ۲۰۱۱ در فهرست ارزیابی قرار می گیرند و اگر در سال ۲۰۱۰ نمره لازم را بگیرند وارد بازی های ۲۰۱۱ می شوند".

باشگاه هایی که در بازی های لیگ حرفه ای آسیا شرکت می کنند باید دارای مدیرعامل تمام وقت و کارمندانی و افراد مسئول و تمام وقت برای بخش مسابقات، فنی، جوانان و پایه، رسانه ها، بازاریابی، مالی و اداری داشته باشند.

تصمیمات دیگر کمیته در جلسه اخیر به شرح زیر است :

۱- قهرمان و نایب قهرمان بازیهای کاپ AFC برای حضور در بازیهای لیگ حرفه ای ۲۰۰۹ در بازی پلی آف بازی می کنند.

۲- تقویم بازیهای لیگ حرفه ای ۲۰۰۹ به تایید رسید.

۳- سمینار و کلاس های آموزشی برای مدیران و برگزارکنندگان باشگاه ها انجام خواهد شد.